ככה מתחילים עונת כדורגל!

ליגת העל נפתחה בשבת בארבעה משחקים שכל אחד מהם התאפיין באלמנט מרתק אחר. בכולם הובקעו שערים, שני משחקים הסתיימו בהפתעה ופנדל אחד מיותר לגמרי שהעניק ניצחון אדום לעולה החדשה.

מכבי חיפה – מכבי בני ריינה 0:4

אחרי המפגש בין השתיים בגביע הטוטו הפעם זו היתה הצגה שונה לחלוטין. הדשא היה ירוק ירוק עד לסוף המוחץ.

הירוקים פתחו עונה כמו בספר – הצגה חד צדדית שהשאירה את ריינה חסרת אונים.

נהואל (22’) פתח עם גול של חלוץ גדול, יובאנוביץ’ (37’) הכפיל אחרי בישול נהדר של איתן אזולאי, וחזיזה דייק מהנקודה הלבנה (61’) בפנדל מושלם. את החגיגה חתם יוג’ין אנסה (78’), שקיבל בישול מסוף פודגוראנו והרים את הכרמל באוויר.

פלורס המאמן היה חד: “אנחנו בדרך הנכונה. זו רק ההתחלה.”

חזיזה הצהיר: “שמחתי בשער של נהואל יותר מאשר בשלי. זו הרוח שלנו.”

האוהדים שרו: “אנחנו שוב מכבי חיפה שלוקחת אליפות.”

הפועל תל אביב – עירוני קריית שמונה 1:2

בבלומפילד קיבלו האדומים דרמה במיטבה – עם פנדל שנוי במחלוקת ושחקן חיזוק חדש שחתם את הניצחון.

קריית שמונה הדהימה ראשונה (16’) כשאחמד עאמר כבש והשתיק את הקהל.

בדקה ה־58 הפועל קיבלה פנדל שנוי במחלוקת – דילוג קטן של הבלם באזור הרחבה, והשופט הצביע לנקודה הלבנה. דאפה לא התבלבל, בעט חזק פנימה והשווה ל־1:1.

ואז הגיע הרגע שחיכו לו – מתן טוריאל, שחקן החיזוק החדש של האדומים, הראה למה הביאו אותו: פריצה נהדרת, סיומת חדה (73’) ומהפך אדיר – 1:2.

מאמן הפועל: “השחקנים נלחמו על כל כדור והקריבו את עצמם. זה ניצחון שמראה אופי.”

מנגד, ברדה מקריית שמונה זעם: “זה לא היה פנדל. לא היה ולא נברא. החלטה כזו הורסת משחק.”

האוהדים האדומים לא התרגשו: “פנדל או לא פנדל – הפועל חיה!”

הפועל ירושלים – מ.ס. אשדוד 2:1

בטדי, ערב טעון. דקת הפתיחה הוקדשה למחווה לחטופים – הקהל הירושלמי הניף שלטים “הצילו! 50 חטופים בגיהינום”. אבל ברגע שנשמעה השריקה – אשדוד דאגה להשתלט על הסיפור.

אידוקו (38’) העלה את האורחים ליתרון, ירושלים חזרה בזכות גורדנה (52’) – ובאותו רגע נדמה היה שטדי רועש. אלא שאז הגיע אילי טמם, שחקן ספסל שקיבל צ’אנס, ובדקה ה־74 בעט פנימה וקבע 2:1 לאשדוד.

מאמן אשדוד: “יש לנו קבוצה רעבה. זה ניצחון שמראה שנגיע רחוק.”

עירוני טבריה – הפועל חיפה 0:1

הפתעת המחזור. העולה החדשה מהצפון עשתה בית ספר להפועל חיפה, עם שער יחיד של פיטר מייקל (64’) אחרי ערבוביה ברחבה.

הקהל בטבריה איבד שליטה בסיום – עשרות אוהדים פרצו לכר הדשא וחגגו ניצחון היסטורי.

מאמן טבריה: “זה ניצחון של אמונה. מי שחושב שאנחנו כאן לטיול – טועה.”

סיכום

מחזור פתיחה דרמטי:

מכבי חיפה שידרה עוצמה התקפית מפחידה.

הפועל תל אביב הראתה נחישות – עם פנדל מעורר מחלוקת ושחקן חיזוק חדש שמכריע.

אשדוד חטפה את שלוש הנקודות בטדי ברגעי מפתח.

טבריה הזכירה לכולם שלפעמים הליגה מתהפכת על הראש כבר במחזור הראשון.

