הופצץ ארמון הנשיאות הנטוש בצנעא וכן מאגרי דלק

בעקבות ירי הטיל בעל הראש המתפצל בליל שבת (שישי בערב) לכיוון ישראל הפציצו היום מטוסי חיל האוויר את ארמון הנשיאות הנטוש בבירה התימנית.

בהודעת הצבא נאמר כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא.

בין התשתיות שהותקפו: מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילותו הצבאית של שלטון הטרור החות'י.

התקיפות בוצעו נוכח תקיפות חוזרת של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגור טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח המדינה.

ארמון הנשיאות במרחב צנעא נמצא במתחם הצבאי ממנו מנוהלות הפעולות הצבאיות של כוחות שלטון הטרור החות'י.

כמו כן, הותקפו תחנות הכוח היזאז ואסאר, אשר שימשו את השלטון כתשתית אספקת חשמל משמעותית עבור פעילותו הצבאית.

תקיפת תחנות הכוח פוגעת בייצור ואספקת החשמל למטרות צבאיות, השימוש בתחנות אלו מהווה דוגמה נוספת לשימוש הצבאי שעושה שלטון הטרור החות'י בתשתיות אזרחיות.

נתניהו וכץ צפו בתקיפה בבור. נתניהו:

משטר הטרור החות'י לומד בדרך הקשה שהוא משלם וישלם על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל. מי שתוקף או מתכנן לתקוף אותנו – אנחנו תוקפים אותו.

ישראל כץ: צה"ל השמיד את ארמון הנשיאות, תקף מאגרי דלק ותחנות כוח וחשמל.

היום הבאנו על החות'ים מכת חושך ועלטה ובהמשך – תהיה גם מכת בכורות.

