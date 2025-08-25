6 שערים והצגה מרתקת: ככה עושים מהפך ועוד במשחק חוץ

הפועל באר‑שבע עשתה מהפך ומרגש – 2:4 על מכבי נתניה במשחק שהתחיל כמו סיוט והפך להרפתקה כובשת לבבות.

תחילה, הכל נראה אבוד: שחקני באר‑שבע פחות ממוכשרים פיגרו כ־20 דקות כשהתוצאות הראו 0:2 מוחץ. עוז בילו כבש שני שערים נהדרים (דקות 10 ו־20) לאחר בישולים מדויקים מפי רותם קלר ומקסים פלקושצ’נקו — וזה עשה את העבודה: הביתיים חייכו, האדומים בהלם .

אבל הברקים של באר‑שבע לא איחרו לבוא. זאהי אחמד צמצם ל־2:1 (33′), ואחר כך דן ביטון סחט פנדל והעלה ל־2:2 (43′) — שערים שהעבירו את המומנטום בדרמטיות . והשלמת הפאזל? בזמן הפציעות של המחצית הראשונה, כרם ג’אבר הסתער לשער והפך את התוצאה ל־2:3 – מהפך מלא עוד לפני הירידה למנוחה .

במחצית השנייה, לא הורידו את הרגל מהגז: בדקה ה־63 אחמד כבש את השני שלו (והצמד שלו), קבע 2:4 מאיר וחד־משמעי . הכל ברור: הצדדים ניצחו, הקרקע רעדה — מגרש מלא, קהל משולהב, ובאר־שבע מסיימת את המשחק עם תחושת שליטה מוחלטת .

מה זה אומר לקבוצה ולעונה – מבט קדימה

משחק שמתחיל כהלם והופך לניצחון דרמטי מסוגר כמו פרק בסרט. באר-שבע, שנכנסה לתלם לא חלש — פיגור, לחץ, ובכל זאת, ניצלה את מהלך הזמן, את הנחישות של השחקנים, ואת המומנטום — כדי לבצע מהפך שהיא תזכור לעונה כולה.

מי שצימק את הפערים – זאהי אחמד – ומי שכבש את שני השערים הראשונים – עוז בילו – הם שמות שיעלו שוב ושוב בסיכומי עונת 2025/26. ובאר־שבע עצמה? מדובר בהרבה יותר מניצחון — זו הצהרה: “אנחנו פה. אנחנו חוזרים, ושחקנים שאפתניים לא נכנעים”.

ולסיום — מה צפוי הערב?

לאחר ההדרמה הזאת, הלחץ לא יורד. באר-שבע תצא הערב למחזור השני ותתמודד מול בית”ר ירושלים בסכנין. השאלה ברורה: האם הקבוצה תצליח לשמר את השטף? האם תחזיק את קצב השערים, תחזיק את הביטחון ותגביר את הטון — או שהעומס יתחיל לדבר?

אבל אם מה שעברנו אתמול מעיד על משהו — מדובר בקבוצה עם עומק, רוח, והיכולת לסובב משחק ממקום של פיגור קשה. אם הם מצליחים להפוך 0:2 ל־4:2 — זה כבר מספיק כדי להיכנס לעונה בראש זקוף.

״עניין מרכזי״