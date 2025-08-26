אחרי שני מחזורי פתיחה מרשימים: הפרמיירליג לא מפסיק לספק הצגות מרגשות

במשחק שכבר נרשם לפנתיאון של הדרמות הגדולות בפרמיירליג, ליברפול חזרה מפיגור וניצחה את ניוקאסל 2:3 בחוץ, בזכות שער ניצחון היסטורי של נער בן 16 בלבד – ריו נגומואה, שנכנס כמחליף וכבש עמוק בתוך תוספת הזמן.

הילד שכבש היסטוריה

נגומואה הפך לשחקן הצעיר ביותר בתולדות ליברפול שכבש שער רשמי, והרביעי בגילו בפרמיירליג כולה מאז היווסדה. בעיטת הניצחון שלו בדקה ה־100 שלחה את אוהדי ליברפול לטירוף, והכניסה אותו מיד לפנתיאון של ילדי הפלא האנגלים, לצד שמות אגדיים כמו ויין רוני שכבש בגיל דומה.

מהלך המשחק – נדנדת רגשות

המשחק נפתח בשליטה של ליברפול:

בדקה ה־35 הקשר ההולנדי ראיין חראבנברח כבש שער מרהיב ממרחק ונתן לאדומים יתרון מוצדק.

בתחילת המחצית השנייה היה זה החלוץ הצרפתי הוגו אקיטיקה שהכפיל את היתרון ל־0:2 והמשחק נראה גמור.

ואז – הדרמה האמיתית:

שחקן הכנף של ניוקאסל, אנתוני גורדון, ביצע עבירה קשה על וירג’יל ואן דייק והורחק אחרי בדיקת וי־איי־אר. למרות זאת, המארחת לא ויתרה.

ברונו גימאראיש צימק בנגיחה חדה, וויל אוסולה השווה והקהל המקומי געש.

היה נדמה שליברפול קורסת שוב בסיינט ג’יימס פארק, אך אז הגיע נגומואה, ילדון שעלה מהנוער, ובבעיטה קרה ומדויקת סגר סיפור בדקה האחרונה האפשרית.

תגובות וצללים

הביקורת על גורדון לא איחרה לבוא. חלוץ העבר אלן שירר כינה את המהלך שלו ״טיפשי״. מאמן ניוקאסל אדי האו ניסה לשמור על פאסון והחמיא לשחקניו על הלחימה, אך במקביל נאלץ להתמודד עם סערת המעבר של החלוץ אלכסנדר איסאק, שלא שותף במשחק.

בצד השני, יורגן קלופ חיבק את נגומואה והגדיר את הרגע כ״נספח חדש לספרי ההיסטוריה של ליברפול״.

סיכום מחזור הפרמיירליג – דרמות, חמישיות והפתעות

המחזור השני בליגה האנגלית סיפק הצגה בלתי פוסקת:

טוטנהאם – שוב אוכלת את מנצ’סטר סיטי

התרנגולים יצאו לאתיוחד והנחילו לאלופת אנגליה הפסד 2:0. ההגנה של פפ גווארדיולה קרסה מול התקפות מתפרצות מהירות, והקהל הביתי התקשה לעכל הפסד ביתי שני ברציפות לטוטנהאם.

ארסנל – חמישייה אדירה מול לידס

התותחנים דרסו 0:5 את לידס. ויקטור גיוקרס כבש את שער הבכורה שלו במדי ארסנל, ייריין טימבר חזר מפציעה עם גול מרגש ובוקאיו סאקה סגר הצגה אדומה. התותחנים מצהירים כוונות – הם כאן לרוץ עד הסוף.

ברנטפורד – ניצחון קטן, שמחה גדולה

ברנטפורד השיגה שלוש נקודות חשובות מול אסטון וילה עם 0:1 צנוע. דנגו ואוטארה, שחקן הרכש הבכיר, כבש כבר במשחקו הראשון והדליק את האוהדים.

מנצ’סטר יונייטד – תיקו מאכזב

יונייטד הסתפקה ב־1:1 מול פולהאם. החמצות רבות מנעו ניצחון והלחץ על המאמן ממשיך לעלות.

וסטהאם – שקיעה מדאיגה

הפטישים רשמו הפסד שני ברציפות. הקבוצה של גרהם פוטר נראית חסרת ביטחון ומתקשה לייצר מצבים. כבר עתה עולות שאלות על עתידו של המאמן.

תמונת מצב אחרי שני מחזורים

שלוש קבוצות פתחו עונה מושלמת עם שני ניצחונות: ליברפול, ארסנל וטוטנהאם. הן מציבות את עצמן כמשולש צמרת מסקרן, בעוד מנצ’סטר סיטי מחפשת תשובות והיריבות הקטנות מנסות להפתיע.

המחזור השני חידד את מה שכבר ברור – זוהי ליגה של דרמות, של מהפכים ושל צעירים שצומחים בן לילה לגיבורי על.

