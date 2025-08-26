דובר צה״ל מפרט על פעילות במרכז הרצועה

נמשך מבצע להשמדת תוואים תת-קרקעיים התקפיים במרכז רצועת עזה

כוחות החטיבה הדרומית בפיקוד אוגדת עזה (143), לוחמי יהל״ם ויחידת ההנדסה של אוגדת עזה, השלימו בחודש האחרון מבצע להשמדת תשתיות טרור ותוואים תת-קרקעיים במרכז הרצועה.

במסגרת הפעילות הכוחות חשפו והשמידו שני תוואים תת-קרקעיים התקפיים במרחב. אחד מהתוואים בעל מספר פירי יציאה ובתוכו אותרו חדרי שהייה, מזון, אמצעי לחימה ושירותים נוספים אשר שימשו את מחבלי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. הכוחות אטמו את התוואי באמצעות הזרמה של חומר בטון.

הכוחות איתרו והשמידו באמצעות חומרי נפץ תוואי תת-קרקעי התקפי נוסף באורך מאות מטרים.

עד כה, הכוחות חיסלו עשרות מחבלים במרחב והשמידו תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, במטרה להרחיב את מרחב האבטחה לאורך הגבול במרכז ובדרום רצועת עזה.

״עניין מרכזי״