נתניהו התנצל על הריגת עשרות בני אדם כולל עיתונאים בהפגזת בית החולים של חאן יונס

צה״ל מתחקר תקרית חמורה המתפרסמת בהרחבה בעולם כולו וכרגיל מוצנעת בישראל. נתניהו התנצל על מה שמכונה בעולם טבח מחריד אבל זה נעשה מאוחר מדי באופן שאפילו טראמפ לא יכול היה לשתוק בוודאי שלא כמו השתיקה בתקשורת הישראלית.

לפי הדיווחים הזרים נהרגו 20 בני אדם לפחות, בהם 5 עיתונאים וצלמים, בעקבות ירי טנקים לעבר בית החולים המרכזי של חאן יונס. התמונות היוצאות מהרצועה ומתפרסמות בעולם – קשות.

משרד הבריאות של חמאס עדכן היום (שני) בצהריים כי מספר ההרוגים בתקיפת בית-החולים "נאסר" בח'אן יונס, על ל-20. בתקיפה ועשרות בני אדם נוספים נפצעו.

בין ההרוגים אנשי צוות רפואי, חולים, צוותי עיתונות וגורמי הגנה אזרחית.

טראמפ הודיע שהוא ״לא מרוצה מזה״. אין, אין גבול.

גרסת דובר צה״ל:

״מוקדם יותר היום, כוחות צה״ל תקפו באזור בית החולים נאצר בחאן יונס.

אנו מודעים לדיווחים על פגיעה באזרחים, כולל בעיתונאים.

צה״ל אינו מתכוון לפגוע באזרחים.

צה״ל עושה כל מאמץ לצמצם את הפגיעה באזרחים, תוך שמירה על ביטחון כוחותינו.

כל אירוע שמעורר חשש בנושא זה מטופל על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה״ל.

אנו פועלים במציאות מורכבת ביותר.

מחבלי חמאס עושים שימוש מכוון בתשתיות אזרחיות, כולל בתי חולים, כמגן. הם אף פעלו מתוך בית החולים נאסר עצמו.

חמאס הוא שפתח במלחמה הזאת, יצר תנאי לחימה בלתי אפשריים – ומונע את סיומה בכך שהוא עדיין מחזיק 50 חטופים.

עם זאת, כצבא מקצועי, המחויב לדין הבינלאומי, אנו מחויבים לחקור את פעולותינו באופן יסודי ומקצועי.

הרמטכ״ל הנחה לקיים תחקיר מיידי – כדי להבין את נסיבות האירוע וכיצד זה קרה.

דיווח מאזור לחימה פעיל כרוך בסיכון עצום, במיוחד במלחמה מול ארגון טרור כמו חמאס, שמסתתר בציניות מאחורי האוכלוסייה האזרחית.

כפי שתמיד עשינו, נציג את ממצאינו בשקיפות מרבית.

אנו מצרים על כל פגיעה בחפים מפשע, וממשיכים להיות מחויבים להילחם בחמאס – תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים״.

