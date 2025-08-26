שגריר איראן גורש מאוסטרליה לאחר שהוכח כי משמרות המהפיכה אחראים למהומות ולמעשי טרור נגד מטרות יהודיות

סוכנות הביון והביטחון של אוסטרליה (ASIO) קבעה – על בסיס מודיעין מהימן שנתקבל מגורם ביון של מדינה זרה – שאיראן אחראית ישירות ובעקיפין למתקפות טרור על בית הכנסת במלבורן ועל מסעדת לואיס קונטיננטל וכן על מוסדות יהודיים וכאלה הקשורים לישראלים. תקיפות כאלה מתרחשות לעיתים קרובות במקומות רבים באוסטרליה בדגש על הערים הגדולות סידני ומלבורן.
ראש ממשלת אוסטרליה אלבניזי הודיע היום כי בעקבות זאת הוחלט לגרש את שגריר איראן מהבירה קנברה. ההודעה על גירוש השגריר האיראני נמסרה רק לאחר שכל הדיפלומטים כולל השגריר האוסטרלי חולצו מטהרן ופונו למדינה שלישית. מדובר במהלך מיוחד וחסר תקדים באוסטרליה.
ראש הממשלה אמר בהודעתו כי ״מדובר בניסיונות לערער את הלכידות החברתית ולזרוע פילוג בקהילה שלנו. זה בלתי מתקבל על הדעת, והממשלה האוסטרלית נוקטת צעדים חזקים ונחרצים בתגובה". עוד אמר אבניסי כי משמרות המהפכה האיראניים יוכנסו לרשימת ארגוני הטרור על כל המשתמע מכך.
ראש סוכנות הביון המרכזית של אוסטרליה ASIO, מייק בורג'ס, אמר כי משמרות המהפכה האיראניים עבדו באמצעות שורת מתווכים. ההערכה כעת היא כי איראן עומדת מאחורי כל אקט של אנטישמיות באוסטרליה כולל מעשי טרור נוספים.
"הפעולות של איראן לא מקובלות. היא סיכנה חיים, זרעה פחד בקהילות וקרעה את המרקם החברתי שלנו. איראן ושלוחותיה הדליקו את הגפרורים וליבו את האש. משמרות המהפכה הנחו אותן דרך סדרה של מתווכים זרים שהצליחו ליצור קשר עם אזרחים אוסטרלים ונתנו להם משימות".
שרת החוץ האוסטרלית פני וונג קצבה לשגריר איראן ולשלושה בכירים נוספים שבוע ימים לעזוב את המדינה. "זו הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שאוסטרליה גירשה שגריר", ציינה השגרירה.
יצויין כי בצד שיתוף פעולה הדוק עם גורמי ביון זרים אוסטרליה מגנה בחריפות ובאופן מתמשך את התנהלות ממשלת הימין הקיצוני של נתניהו המתעקשת להמשיך שלא לצורך את המלחמה בעזה זאת מטעמים פוליטיים אישיים של נתניהו.
