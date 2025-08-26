שגריר איראן גורש מאוסטרליה לאחר שהוכח כי משמרות המהפיכה אחראים למהומות ולמעשי טרור נגד מטרות יהודיות

עוד אמר אבניסי כי משמרות המהפכה האיראניים יוכנסו לרשימת ארגוני הטרור על כל המשתמע מכך.

ראש הממשלה אמר בהודעתו כי ״מדובר בניסיונות לערער את הלכידות החברתית ולזרוע פילוג בקהילה שלנו. זה בלתי מתקבל על הדעת, והממשלה האוסטרלית נוקטת צעדים חזקים ונחרצים בתגובה". עוד אמר אבניסי כי משמרות המהפכה האיראניים יוכנסו לרשימת ארגוני הטרור על כל המשתמע מכך.

ראש ממשלת אוסטרליה אלבניזי הודיע היום כי בעקבות זאת הוחלט לגרש את שגריר איראן מהבירה קנברה. ההודעה על גירוש השגריר האיראני נמסרה רק לאחר שכל הדיפלומטים כולל השגריר האוסטרלי חולצו מטהרן ופונו למדינה שלישית. מדובר במהלך מיוחד וחסר תקדים באוסטרליה.

סוכנות הביון והביטחון של אוסטרליה (ASIO) קבעה – על בסיס מודיעין מהימן שנתקבל מגורם ביון של מדינה זרה – שאיראן אחראית ישירות ובעקיפין למתקפות טרור על

ראש סוכנות הביון המרכזית של אוסטרליה ASIO, מייק בורג'ס, אמר כי משמרות המהפכה האיראניים עבדו באמצעות שורת מתווכים. ההערכה כעת היא כי איראן עומדת מאחורי כל אקט של אנטישמיות באוסטרליה כולל מעשי טרור נוספים.