יום חמישי, 28 באוגוסט 2025
מבזקים
סורקין ואבדיה נתנו הצגה בפתיחת היורובאסקט

פיני זמיר 28 באוגוסט 2025

ככה פותחים טורניר!

נבחרת ישראל פתחה את יורובאסקט 2025 בניצחון מרשים על איסלנד (83‑71) במשחק שנערך בפולין, במסגרת בית D ￼.

המשחק, שלא היה פשוט מלכתחילה, הפך במהרה להצגה של הכישרון הישראלי – בעיקר בזכות רומן סורקין ודני אבדיה.

מהלך המשחק לפי רבעים
• רבע ראשון: ישראל פתחה טוב עם ריצת 0‑10 הודות למצליית אבדיה ומגע נהדר של סורקין, אשר קבע יתרון מוקדם 6‑14. ים מדר חימם את היד מבחוץ, והרבע נסגר ביתרון 23‑19 ￼.
• רבע שני: איסלנד לא וויתרה, במיוחד בזכות כוחו של טריגווי הלינסון מתחת לסלים, וצימקה את הפער עד 36‑32 ￼.
• רבע שלישי: ישראל עלתה כמו מלוע תותח – ריצת 0‑15 או 4‑17 קבעה יתרון דו‑ספרתי. סורקין כיכב עם שלוש שלשות, אבדיה תפס ריבאונדים, וההגנה הישראלית הבריחה את האיסלנדים ￼.
• רבע רביעי: סורקין המשיך לשלוט, סיים עם שיא קריירה של 31 נקודות והוריד את הנבחרת לניצחון בטוח ￼.

שחקני מפתח ותרומה
• רומן סורקין: שרף 31 נקודות משכנעות, 13/19 קלעים מהשדה, שיא קריירה במדים הלאומיים ￼.
• דני אבדיה: הגיע עם 20 נקודות, 9 ריבאונדים ו‑3 חסימות, על אף פתיחת שלשות מאתגרת (0‑5) ￼.

• שאר השחקנים: תומר גינת וים מדר תרמו 7 נקודות ו‑6 אסיסטים כל אחד; זוסמן הוסיף 6 נקודות; מנקו 4; טימור 3; קרינגטון, שגב ופלטין תרמו גם כן ￼.

תגובות ומבט מהשטח
• מאמן אריאל בית הלחמי: שיבח את החשיבות של ניצחון המשחק הראשון ואת היכולת להתייצב משחק אחרי משחק ￼.
• רומן סורקין: ציין שהכי חשוב זה התוצאה, בלי קשר לסטטיסטיקות: “הכי חשוב זה הניצחון. יש עוד טורניר שלם לפנינו” ￼.
• נציגי איסלנד: הכירו ביתרון הישראלי — “ישראל הייתה חזקה מדי בשבילנו… הזריקות פשוט לא נכנסו” ￼. מרטין הרמנסון הודה בתסכול אישי: “לא הצלחתי להיכנס למשחק… הפעם זה לא נכנס” ￼.

טורניר והמשך הדרך

מחזור בית D נמשך כשישראל תתמודד במוצ”ש, בשעה 21:30): עם פולין המארחת;
• ראשון (שעה 18:00): עם צרפת – נחשב לאתגר הגדול בבית;
• שלישי: מול בלגיה;
• חמישי הבא: מול סלובניה

״עניין מרכזי״

