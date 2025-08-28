סורקין ואבדיה נתנו הצגה בפתיחת היורובאסקט

ככה פותחים טורניר!

נבחרת ישראל פתחה את יורובאסקט 2025 בניצחון מרשים על איסלנד (83‑71) במשחק שנערך בפולין, במסגרת בית D ￼.

המשחק, שלא היה פשוט מלכתחילה, הפך במהרה להצגה של הכישרון הישראלי – בעיקר בזכות רומן סורקין ודני אבדיה.

מהלך המשחק לפי רבעים

• רבע ראשון: ישראל פתחה טוב עם ריצת 0‑10 הודות למצליית אבדיה ומגע נהדר של סורקין, אשר קבע יתרון מוקדם 6‑14. ים מדר חימם את היד מבחוץ, והרבע נסגר ביתרון 23‑19 ￼.

• רבע שני: איסלנד לא וויתרה, במיוחד בזכות כוחו של טריגווי הלינסון מתחת לסלים, וצימקה את הפער עד 36‑32 ￼.

• רבע שלישי: ישראל עלתה כמו מלוע תותח – ריצת 0‑15 או 4‑17 קבעה יתרון דו‑ספרתי. סורקין כיכב עם שלוש שלשות, אבדיה תפס ריבאונדים, וההגנה הישראלית הבריחה את האיסלנדים ￼.

• רבע רביעי: סורקין המשיך לשלוט, סיים עם שיא קריירה של 31 נקודות והוריד את הנבחרת לניצחון בטוח ￼.

שחקני מפתח ותרומה

• רומן סורקין: שרף 31 נקודות משכנעות, 13/19 קלעים מהשדה, שיא קריירה במדים הלאומיים ￼.

• דני אבדיה: הגיע עם 20 נקודות, 9 ריבאונדים ו‑3 חסימות, על אף פתיחת שלשות מאתגרת (0‑5) ￼.

• שאר השחקנים: תומר גינת וים מדר תרמו 7 נקודות ו‑6 אסיסטים כל אחד; זוסמן הוסיף 6 נקודות; מנקו 4; טימור 3; קרינגטון, שגב ופלטין תרמו גם כן ￼.

תגובות ומבט מהשטח

• מאמן אריאל בית הלחמי: שיבח את החשיבות של ניצחון המשחק הראשון ואת היכולת להתייצב משחק אחרי משחק ￼.

• רומן סורקין: ציין שהכי חשוב זה התוצאה, בלי קשר לסטטיסטיקות: “הכי חשוב זה הניצחון. יש עוד טורניר שלם לפנינו” ￼.

• נציגי איסלנד: הכירו ביתרון הישראלי — “ישראל הייתה חזקה מדי בשבילנו… הזריקות פשוט לא נכנסו” ￼. מרטין הרמנסון הודה בתסכול אישי: “לא הצלחתי להיכנס למשחק… הפעם זה לא נכנס” ￼.

טורניר והמשך הדרך

מחזור בית D נמשך כשישראל תתמודד במוצ”ש, בשעה 21:30): עם פולין המארחת;

• ראשון (שעה 18:00): עם צרפת – נחשב לאתגר הגדול בבית;

• שלישי: מול בלגיה;

• חמישי הבא: מול סלובניה

״עניין מרכזי״