רמי הויברגר נפטר מסרטן

הלך לעולמו והוא בן 61 בלבד השחקן והבמאי רמי הויברגר. הוא נפטר מסרטן בבית החולים תל השומר מוקף בבני משפחה.

התפרסם בשנות ה-90 ב"חמישייה הקאמרית" לצד קרן מור, דב נבון, מנשה נוי ושי אביבי, עם חלקם שיחק גם בסרט "כלבים לא נובחים בירוק".

היה פעיל גם בקולנוע והצליח בתפקיד אלון שגיב ("קרמבו") בסרט הפולחן "מבצע סבתא" ומסרטים נוספים דוגמת "מתנה משמיים" של הבמאי דובר קוסאשווילי. השתתף גם ב"רשימת שינדלר", שם שיחק את דמותו של יוסף באו ו"גולדה" של הבמאי גיא נתיב, שם גילם את דמותו של משה דיין. בין הסדרות הרבות בהן לקח חלק: "הבורגנים", "בטיפול", "הבורר", "ילדי ראש הממשלה" ועוד. בתיאטרון שיחק באינספור הצגות, הבולטות שבהן "מקבת", "גם הוא באצילים" ו"החולה המדומה" של התיאטרון הקאמרי, "תמונות מחיי נישואין", "אנה קארנינה" ו"ארוחה עם אידיוט" בתיאטרון הבימה ו"המלט" בתיאטרון בית ליסין.

לרפי רשף סיפר: "בחודש מרץ צמח לי על היד כדור טניס, סרקומה קוראים לזה. עברתי כימותרפיה ואחרי הטיפול השלישי הרגשתי שאני לא יכול לשאת יותר".

"מצב הרוח שלי נע ונד, מסיבות אובייקטיביות וסוביקטיביות. יצא לי להתאבחן לפני כמה שנים ומצאתי שאני מאני-דיפרסיבי. זה משחק לי בראש ולא תמיד תלוי בתנאים אובייקטיביים".

״עניין מרכזי״