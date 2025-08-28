 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום חמישי, 28 באוגוסט 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

רמי הויברגר נפטר מסרטן

IMG_6270
הניה זסלבסקי 28 באוגוסט 2025

הלך לעולמו והוא בן 61 בלבד השחקן והבמאי רמי הויברגר. הוא נפטר מסרטן בבית החולים תל השומר מוקף בבני משפחה.

התפרסם בשנות ה-90 ב"חמישייה הקאמרית" לצד קרן מור, דב נבון, מנשה נוי ושי אביבי, עם חלקם שיחק גם בסרט "כלבים לא נובחים בירוק".

היה פעיל גם בקולנוע והצליח בתפקיד אלון שגיב ("קרמבו") בסרט הפולחן "מבצע סבתא" ומסרטים נוספים דוגמת "מתנה משמיים" של הבמאי דובר קוסאשווילי. השתתף גם ב"רשימת שינדלר", שם שיחק את דמותו של יוסף באו ו"גולדה" של הבמאי גיא נתיב, שם גילם את דמותו של משה דיין. בין הסדרות הרבות בהן לקח חלק: "הבורגנים", "בטיפול", "הבורר", "ילדי ראש הממשלה" ועוד. בתיאטרון שיחק באינספור הצגות, הבולטות שבהן "מקבת", "גם הוא באצילים" ו"החולה המדומה" של התיאטרון הקאמרי, "תמונות מחיי נישואין", "אנה קארנינה" ו"ארוחה עם אידיוט" בתיאטרון הבימה ו"המלט" בתיאטרון בית ליסין.

לרפי רשף סיפר: "בחודש מרץ צמח לי על היד כדור טניס, סרקומה קוראים לזה. עברתי כימותרפיה ואחרי הטיפול השלישי הרגשתי שאני לא יכול לשאת יותר".

"מצב הרוח שלי נע ונד, מסיבות אובייקטיביות וסוביקטיביות. יצא לי להתאבחן לפני כמה שנים ומצאתי שאני מאני-דיפרסיבי. זה משחק לי בראש ולא תמיד תלוי בתנאים אובייקטיביים".

״עניין מרכזי״

מבזקניתוחיםחדשותברנז'הבריאותחדשות פניםתרבות ובידור

שתפו את המאמר

תמונה של הניה זסלבסקי
הניה זסלבסקי

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה