יום שישי, 29 באוגוסט 2025
חוליית חמאס חוסלה כשהגיעה למרחק קצרצר מיחידה צבאית ברצועה

מערכת "עניין מרכזי" 29 באוגוסט 2025

דובר צה״ל:

*חוסלה חוליית מחבלים של ארגון הטרור חמאס במבנה צבאי כ-100 מטרים מכוחות צה״ל: תיעוד מפעילות חטיבת הנח״ל בצפון רצועת עזה*

כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל, בפיקוד אוגדה 99, פועלים במרחב שכונת ׳זייתון׳ ובציר נצרים שבצפון רצועת עזה.

במסגרת הפעילות הכוחות פועלים להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים. באחת הפעילויות הכוחות זיהו חוליית מחבלים שהסתתרה במבנה צבאי כ-100 מטרים מהם והכווינו כלי טיס של חיל האוויר אשר תקף את המבנה וחיסל את המחבלים. בנוסף, הותקפה עמדת תצפית אשר כוונה לעבר כוחותינו.

״עניין מרכזי״

מערכת "עניין מרכזי"

