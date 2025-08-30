השמועות מעזה מוכחשות על ידי דובר צה״ל

בעקבות דיווחים פסימיים המתפרסמים בשבת בארץ בכלי תקשורת אינטרסנטיים להחריד מוסר דובר צה״ל: אלה שמועות כזב.

"כלי התקשורת של האחים המוסלמים (אל-ג'זירה), שפשטו את הרגל, פרסם ידיעות כוזבות על קרבות של חמאס המובס בניסיון להגביר את המורל המתפורר של הארגון מאחר והם יודעים שהם יובסו באופן בלתי נמנע.

הם מנסים לשווק אשליית הניצחון, אבל הם ייכשלו, יודו בתבוסה, ויתנצלו בפני כל מי ששטפו את מוחו בשקרים".

עוד נמסר כי צה"ל בפעילות נרחבת בשכונת זיתון בעיר עזה: מאז חצות תקפו הכוחות מבנים והרסו תשתיות, בסיוע כוחות הנדסה וחיל האוויר.

