חוסל ״בכיר מחבלי דאעש ברצועת עזה״

במהלך השבוע האחרון, צה"ל תקף וחיסל באמצעות כלי טיס, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, את ראש מחוז ״פלסטין״ בארגון הטרור דאע״ש ברצועת עזה, המחבל מחמד עבד אלעזיז אבו זבידה, במרחב אל בוריג’.
אבו זבידה כיהן בתפקיד הבכיר ביותר בארגון הטרור דאע״ש ברצועת עזה, והיה אחראי על קביעת המדיניות, תכנון וביצוע דרכי הפעולה של הארגון בשטחי יהודה ושומרון, ברצועת עזה ובסיני.
ארגון הטרור דאע"ש לקח חלק פעיל בלחימה נגד כוחות צה״ל ברצועה, ופעל גם להעברת ציוד לחימה ולגיוס כספי טרור רבים משטחי יהודה ושומרון אל רצועת עזה.
״עניין מרכזי״