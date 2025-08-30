 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
שבת, 30 באוגוסט 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

חוסל ״בכיר מחבלי דאעש ברצועת עזה״

IMG_6299
רמי יצהר 30 באוגוסט 2025

במהלך השבוע האחרון, צה"ל תקף וחיסל באמצעות כלי טיס, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, את ראש מחוז ״פלסטין״ בארגון הטרור דאע״ש ברצועת עזה, המחבל מחמד עבד אלעזיז אבו זבידה, במרחב אל בוריג’.

אבו זבידה כיהן בתפקיד הבכיר ביותר בארגון הטרור דאע״ש ברצועת עזה, והיה אחראי על קביעת המדיניות, תכנון וביצוע דרכי הפעולה של הארגון בשטחי יהודה ושומרון, ברצועת עזה ובסיני.

ארגון הטרור דאע"ש לקח חלק פעיל בלחימה נגד כוחות צה״ל ברצועה, ופעל גם להעברת ציוד לחימה ולגיוס כספי טרור רבים משטחי יהודה ושומרון אל רצועת עזה.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה