שבת, 30 באוגוסט 2025
טורקיה מבהירה: מחרימים רק טיסות נשק ומטוסים ממשלתיים כמו הבואינג של נתניהו

IMG_6297
רמי יצהר 30 באוגוסט 2025

משרד החוץ הטורקי מבהיר כי איסור הטיסות מעל המרחב האווירי חל רק על טיסות הובלת נשק וטיסות ממשלתיות. כלומר המטוס הפרטי של ביבי מוחרם כמו גם מטוסים אחרים בדרך כלל קטנים, המיועדים להטסת פקידים ממשלתיים.

הובהר חד משמעית באנקרה, בירת טורקיה, כי האיסור אינו חל על טיסות אזרחיות מכל סוג שהוא כולל של חברות תעופה ישראליות.

עם זאת פורסם גם ציטוט מפי גורם בלתי מזוהה שטען: "לא נאפשר לאוניות הנושאות נשק ותחמושת לישראל להיכנס לנמלי טורקיה, ולא נאפשר למטוסים להיכנס למרחב האווירי שלנו", מבלי למסור פרטים נוספים.

עניין מרכזי״

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
