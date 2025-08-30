טורקיה מבהירה: מחרימים רק טיסות נשק ומטוסים ממשלתיים כמו הבואינג של נתניהו

משרד החוץ הטורקי מבהיר כי איסור הטיסות מעל המרחב האווירי חל רק על טיסות הובלת נשק וטיסות ממשלתיות. כלומר המטוס הפרטי של ביבי מוחרם כמו גם מטוסים אחרים בדרך כלל קטנים, המיועדים להטסת פקידים ממשלתיים.

הובהר חד משמעית באנקרה, בירת טורקיה, כי האיסור אינו חל על טיסות אזרחיות מכל סוג שהוא כולל של חברות תעופה ישראליות.

עם זאת פורסם גם ציטוט מפי גורם בלתי מזוהה שטען: "לא נאפשר לאוניות הנושאות נשק ותחמושת לישראל להיכנס לנמלי טורקיה, ולא נאפשר למטוסים להיכנס למרחב האווירי שלנו", מבלי למסור פרטים נוספים.

