יורובאסקט: ניצחון ישראלי סנסציוני על צרפת

ניצחון ענק לנבחרת הכדורסל במשחקה השלישי ביורובאסקט 69:82 על סגנית אלופת אירופה, נבחרת צרפת.

זה היה אחד המשחקים הגדולים של הנבחרת הישראלית אי פעם ועכשיו הסיכוי להעפיל לשלב הבא מזנק כשהמאזן הוא נצחונות על איסלנד וצרפת והפסד מעצבן לפולין.

קלעו לישראל: דני אבדיה 23 נקודות (8 ריב`), ים מדר 17, תומר גינת 14, רומן סורקין 12, איתן בורג 5, קאדין קרינגטון 4, יובל זוסמן 3, נמרוד לוי 2, רפי מנקו 2

קלעו לצרפת: זקארי ריזאשה 14 נקודות, אלי אוקובו 13, ג`יילן הורד 12, מאם ג`ייטה 9, גרשון יאבוסלה 7, תאו מאלדון 5, בילאל קוליבאלי 4, סילביין פרנסיסקו 2, נאדיר היפי 2, טימוטי לואוו קאברו 1

הרבע האחרון היה שייך בעיקר לדני אבדיה ולים מדר שהובילו ל-13:27 מהמם ולניצחון בסיום.

ביום שלישי היריבה היא בלגיה ובחמישי סלובניה ומי יודע עוד אפשר לא רק לעלות אלא אפילו מהמקום הראשון.

״עניין מרכזי״