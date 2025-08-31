שבת סוערת באנגליה וזה עוד לפני משחק העונה הערב באנפילד

שבת סוערת בפרמייר ליג: יונייטד ניצלה בדקה ה־97, צ’לסי מתייצבת, טוטנהאם שוב נופלת

המחזור השלישי בפרמייר ליג האנגלית נמשך אתמול (שבת) עם רצף משחקים דרמטיים שהציתו את הדמיון של אוהדי הכדורגל מכל העולם. שישה משחקים נערכו לאורך היום, ובכולם נרשמו סיפורים גדולים – החל מניצחונות דרמטיים בדקות הסיום, דרך שערים מרהיבים ועד תוצאות שמעלות סימני שאלה לגבי המשך העונה של קבוצות גדולות.

מנצ’סטר יונייטד – ברנלי 2:3: אדום דרמטי באנפילד הצפוני

יונייטד מארחת את ברנלי באולד טראפורד והקהל המקומי כבר חשש מתיקו מביך. ברנלי עלתה ליתרון עם גול עצמי אומלל של ג’ולן בדקה ה־27, ובמחצית השנייה ברנלי הכפילה משער של מבהומו בדקה ה־57.

אבל אז נכנס ברונו פרננדס לתמונה. הקפטן סחט פנדל קריטי והבקיע אותו בדקה ה־97 (!) – שער ניצחון דרמטי שמנע מהיונייטד עוד מעידה. שחקני ברנלי זעמו על השיפוט, אך יונייטד חגגה כאילו לקחה גביע.

צ’לסי – פולהאם 0:2: הבלוז מראים סימני חיים

סטמפורד ברידג’ היה מלא וצמא לניצחון ביתי, וצ’לסי נענתה לקריאה. חואו פדרו כבש ראשון בתוספת הזמן של המחצית (45+9), ואנצו פרננדס דייק מהנקודה הלבנה בדקה ה־56 כדי לסגור עניין.

מאוריסיו פוצ’טינו יצא מרוצה: “זה עדיין לא כדורגל מושלם, אבל הקבוצה מתחילה להבין את עצמה. הדרך עוד ארוכה, אבל זה ניצחון חשוב לביטחון.”

טוטנהאם – בורנמות’ 1:0: התרנגולים נתקעים

בווייט הארט ליין החדש קיבלו האוהדים סטירת לחי מוקדמת. אוונילסון, חלוצה הברזילאי של בורנמות’, מצא את הרשת כבר בדקה ה־5. טוטנהאם ניסתה להגיב, החזיקה בכדור, אך שוב הוכיחה כי יש לה בעיה קשה מול קבוצות מתגוננות.

הקהל הלבן לא חסך קריאות בוז בסיום. המאמן הצרפתי של טוטנהאם הודה: “אנחנו חייבים להיות חדים יותר מול שער. אי אפשר לצפות לנצח משחקים עם כל כך הרבה החמצות.”

ווסטהאם – אברטון 3:2: חגיגה בכחול

במזרח לונדון נרשמה אחת ההצגות הגדולות של היום. אברטון, שהחלה את העונה בקול ענות חלושה, הפתיעה עם ניצחון חוץ גדול. בטו העלה את הכחולים ליתרון בדקה ה־7, נדייה הכפיל בדקה ה־33 ודיווסברי-הל קבע 1:3 בדקה ה־55.

ווסטהאם עוד ניסתה לחזור כשווילי-האן ה’-צ’אן צימק, אך זה לא הספיק. אברטון יוצאת סוף סוף עם שלוש נקודות ותחושת תקווה מחודשת.

סנדרלנד – ברנטפורד 1:2: החתולים השחורים נושכים

שוב דרמה, שוב פנדלים. לו פיי השווה לסנדרלנד בדקה ה־82, ואז איזידור הכריע מהנקודה הלבנה בדקה ה־96. הקהל באצטדיון האור יצא מגדרו – הניצחון הראשון לעונה מעניק רוח גבית אדירה למועדון שחזר לליגה הבכירה אחרי שנים קשות.

לידס – ניוקאסל 0:0: אכזבה כפולה

באלנד רואד ציפו לחגיגת שערים – אבל קיבלו משחק תקוע. לידס אמנם יזמה יותר, ניוקאסל הסתגרה, ובסיום זה נגמר ללא שערים. שתי הקבוצות יוצאות מתוסכלות, והלחץ על מאמן המגפייז רק הולך וגובר.

סיכום היום

שבת אחת סיפקה את כל מה שאוהדי הכדורגל אוהבים:

דרמה ברגע האחרון ביונייטד.

צ’לסי מתייצבת מול יריבה עירונית.

טוטנהאם שוב מקרטעת.

אברטון מתעוררת לחיים.

סנדרלנד מפתיעה עם ניצחון דרמטי.

לידס וניוקאסל מתייבשות.

והכול רק פרומו למה שמחכה לנו הערב באנפילד – ליברפול נגד ארסנל, משחק העונה כבר בתחילת ספטמבר.

