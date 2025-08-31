שארית הנהגת החות׳ים מאיימת לחסל את נתניהו וישראל כץ

החות’ים מאיימים: נחסל את נתניהו וכץ – בתגובה לחיסול צמרת הממשלה בצנעא. התגובה הנזעמת מגיעה בעקבות ההלם מחיסולה המדהים של צמרת הנהגת הארגון בעת שהקבינט היה מכונס באתר בבירה התימנית.

החות’ים בתימן פרסמו בסוף השבוע פוסטרי “מבוקש” עם תמונותיהם של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר הביטחון יואב כ״ץ. על הכרזות נכתב באדום: “ידינו תגיע אליכם”, בצירוף המילה “מבוקש” בערבית, כאיום ישיר לחיסול שני הבכירים הישראלים.

האיום החריג בא בעקבות מתקפה אווירית ישראלית מדויקת שבוצעה ביום חמישי האחרון, מתקפה שכונתה בחו״ל “החיסול הגדול בצנעא”. מטוסי חיל-האוויר, שפעלו על בסיס מודיעין מדויק, שיגרו מטח טילים לעבר בניין במרכז הבירה התימנית, שם התכנסו בכירי הממשלה החות’ית לישיבה חגיגית. המבנה קרס בתוך דקות, ומרבית שרי הממשלה הבכירה חוסלו במקום.

מי חוסל?

ראש הממשלה החותי

מנהל הלשכה המדינית

רל״ש הממשלה

מזכיר הממשלה

שר המשפטים

שר הכלכלה והמסחר

שר החוץ

שר החקלאות

שר ההסברה

לפי מקורות זרים מטרות החיסול המקוריות היו:

אחמד אל-רהווי, ראש ממשלת החות’ים.

מוחמד נאסר אל-עאטיפי, שר ההגנה.

מחמד עבד אל-כרים אל-ג’מארי, הרמטכ״ל.

שרים נוספים מתחומי המשפטים, הכלכלה, החוץ, הנוער והחקלאות – מה שהותיר את ממשלת החות’ים כמעט ללא הנהגה מתפקדת.

ברחבי העולם הערבי ומנגנוני מודיעין בעולם כולו הביעו התפעלות מהביצוע המושלם שהזכיר את החיסולים בביירות, בטהרן וברצועת עזה. הביצוע הזה נחשב הישג מיוחד שכן שום גורם אחר שנלחם בחותים כמעט 10 שנים לא הצליח לגרום להם את הנזק האנושי הזה כפי שעשתה ישראל באמצעות החדירה האנושים המדהימה ללב ליבו ארגון הטרור התימני במרחק אלפי קילומטרים מתל אביב. מדובר בפגיעה משולבת בכינוס צמרת אויב ברגע אחד, תוך שימוש במידע מודיעיני שהגיע כנראה מתוך צמרת החות’ים עצמה.

המנהיג העליון – לא נכח

מי שלא היה בין ההרוגים הוא המנהיג העליון של החות’ים, עבד אל-מלכּ אל-חות’י. לפי הערכות מודיעין, הוא לא שוהה בצנעא כבר חודשים, אלא מסתתר באזורים הרריים בצפון תימן מחשש לניסיון חיסול אישי. העובדה הזו מחדדת עוד יותר את גודל ההישג – חיסול כמעט מלא של ממשלה בפעולה אחת, גם אם המנהיג הרוחני נשאר בחיים.

תגובות החות’ים – נקמה מתקרבת

זעם החות’ים לא איחר להגיע. הכרזות המאיימות עם תמונותיהם של נתניהו וכ״ץ הוצפו ברשתות, בליווי ההצהרה: “הדם שנשפך בצנעא לא יעבור ללא מענה. ידינו הארוכות יגיעו ללב תל אביב ולמשרדיהם של הפושעים.”

המשמעות האזורית

החיסול לא רק שיבש את פעילות החות’ים, אלא יצר רעידת אדמה בכל ציר ההתנגדות בהובלת איראן. חיסול כה רחב, שכלל כמעט את כל הממשלה בפעולה אחת, נחשב לאירוע חסר תקדים – כזה שיחייב את טהרן וחיזבאללה לחשב מחדש את צעדיהם בעיקר נוכח הניסיון המתמשך של ההנהגה הלבנונית לפרק את חיזבאללה מנשקו.

תגובת ישראל

שר הביטחון כ״ץ: “כל מי שפורש יד נגד ישראל – דמו בראשו. ההרתעה שלנו מוחלטת.”

ראש הממשלה נתניהו: “נמשיך לפעול קרוב ורחוק. ישראל לא נרתעת ולא עוצרת.”

החיסול בצנעא שינה את כללי המשחק: ברגע אחד איבדו החות’ים את ראש ממשלתם ועוד שורה ארוכה של שרים. ישראל הוכיחה שהיא יכולה לפגוע בלב ההנהגה – גם 2,000 ק״מ מגבולותיה. התגובה החות’ית המאיימת להפוך את נתניהו וכ״ץ למטרות חיסול היא רק תחילתו של סבב חדש בזירה האזורית.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

