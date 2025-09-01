מחדלי טראמפ ואופיו ההפכפך יצרו חזית אנטי אמריקאית עולמית ובתוספת מחדלי נתניהו גם ישראל הסתבכה

מחדלי טראמפ איחדו את שאר העולם נגד אמריקה וישראל

פסגת טיינג’ין: יותר מ־20 מנהיגים מתייצבים נגד המערב – ופוטין מחייך בזמן שאוקראינה מדממת

בשעת לילה מאוחרת, לפנות בוקר יום ראשון, נחת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בעיר הנמל הסינית טיינג’ין. הנחיתה הזו, שהייתה יכולה להיראות כאירוע דיפלומטי שגרתי, הפכה מיד לסמל עולמי: התחברות המזרח, הדרום והמדינות המתמרדות אל מול ארצות הברית, אירופה וישראל.

נשיא סין שי ג’ינפינג, מארח הפסגה, המתין לו עם טקס מפואר, ויחד הם אותתו: כאן מתחיל פרק חדש בסדר העולמי.

זו אינה עוד ועידה – זהו מפגן כוח שמאתגר את כל מה שארה”ב ניסתה לבנות מאז סיום המלחמה הקרה. והפעם, בניגוד לעבר, יש למהלך הזה שיניים: כלכלה, צבא, בריתות אזוריות, ואפילו חיבור בין מדינות שבעבר נחשבו אויבות זו של זו.

רשימת המשתתפים – מי נגד מי

בטיינג’ין מתייצבים כעת למעלה מ־20 מנהיגים וראשי ממשלות. הבולטים שבהם:

ולדימיר פוטין – נשיא רוסיה, האיש שהחליט להפוך את הסנקציות ליתרון.

שי ג’ינפינג – נשיא סין, המארח והדמות השקטה־אך־חזקה שמושכת בחוטים.

נרנדרה מודי – ראש ממשלת הודו, המאזן בין וושינגטון למוסקבה, אך בוחר להראות נוכחות.

רג’פ טאיפ ארדואן – נשיא טורקיה, חבר נאט”ו שמסובב גב למערב.

מסעוד פז’שקיאן – נשיא איראן, הטרי יחסית, שהופך אורח כבוד באולם של אויביו לשעבר.

אלכסנדר לוקשנקו – נשיא בלארוס, בן ברית נאמן של פוטין.

קאסים־ג’ומרט טוקאייב – נשיא קזחסטן.

שבקט מירזיייב – נשיא אוזבקיסטן.

אמומלי רחמון – נשיא טג’יקיסטן.

צ’פיר ג’פארוב – נשיא קירגיזסטן.

שאהבז שריף – ראש ממשלת פקיסטן.

אליהם מצטרפים גם:

ראש ממשלת מצרים מוסטפה מדבולי,

נציגי מונגוליה, אזרבייג’ן, ארמניה, אינדונזיה, קמבודיה, נפאל, המלדיבים, טורקמניסטן וייטנאם,

ועוד נציגים אפריקניים.

גם מזכ”ל האו”ם אנטוניו גוטרש הגיע, וכן ראשי ארגונים בינלאומיים. אם תרצו – מפת עולם חדשה, בלי אמריקה ובלי אירופה, יושבת סביב שולחן אחד.

סדר היום – כלכלה, ביטחון, אנרגיה ועתיד עולמי

כלכלה: הדולר נדחק הצידה

הציר סין–רוסיה מציג הישג: ב־2024 הגיע היקף הסחר הדו־צדדי ל־245 מיליארד דולר, רובו ביואן וברובל. כעת מבקשות המדינות להפוך את זה לברירת מחדל עולמית – סוף עידן הדולר. פוטין הצהיר בנחיתתו:

“הסנקציות לא שברו אותנו – הן רק גרמו לנו להבין שאנחנו יכולים להסתדר בלי אמריקה.”

צבא: הצגת כוח משולבת

תרגילים צבאיים מתוכננים בים סין הדרומי ובארקטיקה. וב־3 בספטמבר, בבייג’ינג, ייערך מצעד צבאי עצום שבו יעמדו פוטין ושי זה לצד זה. מסר ברור לנאט”ו: אנחנו יודעים להתאחד – ואתם מפולגים.

אנרגיה, טכנולוגיה וסייבר

“הצהרת טיינג’ין” צפויה לכלול הסכמות לשיתופי פעולה בתחומי אנרגיה, סייבר וכלכלה דיגיטלית. למעשה, הקמת בנק עולמי חלופי. עבור מדינות אפריקה ואסיה, שראו בארה”ב ובמערב “שוטרים רעים” לאורך שנים, זהו פתח להתנתקות.

קולות מהעולם

העיתונות הסינית: “טיינג’ין היא הזדמנות היסטורית להראות לעולם שהמערב איננו הכוח הבלעדי”.

התקשורת הרוסית: “הגיע הזמן לשים סוף לדיקטטורה של הדולר והסנקציות”.

בטורקיה, עיתון סבאח: “ארדואן יושב לצד פוטין ושי – זו ההוכחה שטורקיה היא מעצמה עצמאית”.

באיראן: “הכרה בינלאומית במעמדה של טהראן – הוכחה שהמערב איננו יכול עוד להתעלם מאיתנו”.

מן העבר השני:

הוול סטריט ג’ורנל: “בעוד טראמפ מתעמת עם כל העולם, סין חוגגת על החלל שהוא משאיר”.

לה מונד (צרפת): “אירופה מביטה בפסגה הזו בחלחלה – כאילו העולם כולו החליט לנסות מציאות אחרת”.

דר שפיגל (גרמניה): “מחדלי טראמפ גרמו למה שאיש לא חלם – ברית של אויבים לשעבר נגד ארה”ב”.

טראמפ בלחץ – והמערב נבוך

בזמן שפוטין זוכה לכבוד מלכים בסין, טראמפ מתמודד עם ההשלכות של מדיניותו. מלחמות המכסים שיזם, הסנקציות האגרסיביות, ההתרחקות מבעלות הברית – כל אלה חזרו אליו כבומרנג.

בכיר אירופי אמר ל־Reuters:

“במקום לבנות גשרים, טראמפ בנה חומות – והיום הוא מגלה שכל העולם בצד השני של החומה.”

יועציו מזהירים: אם הודו וארדואן יישרו קו עם פוטין ושי, תקום הברית הגדולה ביותר נגד ארה”ב מאז סיום המלחמה הקרה.

פוטין מצפצף – ואוקראינה טובעת בדם

כמעט במקביל לנחיתתו בסין, פוטין הורה על הגברת התקיפות באוקראינה.

ערים כמו חרקיב ודניפרו הופכות שוב למוקדי חורבן. מאות אלפים חיים במקלטים, החשמל מנותק, ובתי חולים מדווחים על מאות פצועים חדשים מדי יום.

בעולם רואים את התמונה הקשה: פוטין מחייך לצד שי וארדואן – בעוד טילים רוסיים מוחקים שכונות שלמות בקייב. זהו מסר של בוז גלוי לטראמפ, לאירופה ולנאט”ו.

ישראל – חרדה ומבודדת

בישראל מודאגים מהאדישות של נתניהו השקוע כל כוחות בהמשך ההתבוססות חסרת התכלית בבוץ העזתי.

בירושלים רואים בתמונה הזו סיוט דיפלומטי:

איראן זוכה ללגיטימציה בינלאומית.

טורקיה של ארדואן מראה שהיא כבר לא חלק מהמערב.

מצרים שולחת נציגות רשמית, לצד אויביה של ישראל.

החשש הוא שסוגיית עזה תעלה לשולחן – כשאיראן וארדואן דוחפים, ומדינות נוספות מצטרפות. במקרה כזה, ישראל תעמוד מול בלוק עוין בינלאומי – עם מעט מאוד חברים שיגנו עליה.

החשש הגדול מתעצם:

“זה לא עוד משחק דיפלומטי. זו זירה שעלולה להפוך אותנו למטרה גלובלית.”

תרחישים – לאן הולך העולם?

ברית מוצקה: ה־SCO ו־BRICS מתלכדים, מציבים מוסדות חלופיים לאלו של המערב, ומייצרים סדר עולמי חדש. במקרה כזה, ישראל תישאר לבדה עם המערב. מבוי סתום: המתחים הפנימיים – הודו מול סין, טורקיה מול איראן – מונעים איחוד אמיתי. הפסגה תיזכר כהצהרה גרנדיוזית בלבד.

סיכום – תחילתה של מלחמה קרה חדשה

פסגת טיינג’ין איננה עוד כינוס. היא קריאת תיגר על אמריקה, על אירופה – וגם על ישראל.

פוטין הכריז: “אנחנו לא נכנעים לסנקציות”.

שי חזר: “המערב איננו בעל הבית היחיד של העולם”.

וארדואן, בעצם הופעתו, מסמן: “טורקיה איננה מחויבת עוד לנאט”ו”.

במערב מרגישים את רעידת האדמה – ובישראל חרדים מהאפשרות שהוועידה הזו תהפוך לזירה שבה הקונפליקט הישראלי־פלסטיני יוצג כחלק מהמאבק הגלובלי נגד המערב.

העולם מתחלק מחדש. ואם מחדלי טראמפ הם אלו שהציתו את המגמה, הרי שמחדלי נתניהו עלולים להמיט אסון וחורבן על מדינת ישראל ולגרום נזק לדורות ליהודי העולם.

✍️ רמי יצהר – ״עניין מרכזי״

