יום שלישי, 2 בספטמבר 2025
בכירי החות׳ים נמלטים בהמוניהם מצנעא מחשש שגם הם יחוסלו

רמי יצהר 2 בספטמבר 2025

מעניין ממי הם למדו את זה. החות׳ים מפרסמים עכשיו הודעה על הצלחות צבאיות דמיוניות.

הכוחות המזוינים של תימן:

– תקפנו את בניין המטה הכללי של האויב ביפו הכבושה, עם רחפן מסוג סמעד 4

– פגענו בשלושה רחפנים בתחנת הכוח בחדרה, בנמל התעופה בלוד ביפו, ובנמל אשדוד בפלסטין הכבושה

– פגענו בספינה (MSC ABY) בצפון הים האדום בטיל מונחה ושני רחפנים.

זהו. המשך הצהרות רהב דמיוניות – בקרוב.

ובינתיים מדווחים בסעודיה כי בעקבות החיסול המוצלח של ראש הממשלה ושרים בממשלה החות׳ית נרשמת הימלטות המונים של בכירי הארגון למקומות מסתור בהרים. ישראל הבטיחה לחות׳ים להמשיך במסע החיסולים.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותפרשנות

רמי יצהר
