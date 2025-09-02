בכירי החות׳ים נמלטים בהמוניהם מצנעא מחשש שגם הם יחוסלו

מעניין ממי הם למדו את זה. החות׳ים מפרסמים עכשיו הודעה על הצלחות צבאיות דמיוניות.

הכוחות המזוינים של תימן:

– תקפנו את בניין המטה הכללי של האויב ביפו הכבושה, עם רחפן מסוג סמעד 4

– פגענו בשלושה רחפנים בתחנת הכוח בחדרה, בנמל התעופה בלוד ביפו, ובנמל אשדוד בפלסטין הכבושה

– פגענו בספינה (MSC ABY) בצפון הים האדום בטיל מונחה ושני רחפנים.

זהו. המשך הצהרות רהב דמיוניות – בקרוב.

ובינתיים מדווחים בסעודיה כי בעקבות החיסול המוצלח של ראש הממשלה ושרים בממשלה החות׳ית נרשמת הימלטות המונים של בכירי הארגון למקומות מסתור בהרים. ישראל הבטיחה לחות׳ים להמשיך במסע החיסולים.

״עניין מרכזי״