החוליגניזם האלים בספורט עובר לחסימת חשבונות ברמה האישית

אוהד הפועל שיש לו חשבון אישי עם אוהד מכבי נעצר בחשד למעשי אלימות חמורים נגדו. החשוד נעצר ונתפסו אצלו מאות אלפי שקלים אלה.

המשטרה עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו, אוהד של קבוצת הפועל תל אביב בכדורסל, בחשד לשוד ותקיפה חמורה של תושב מודיעין בשנות ה-20 לחייו, אוהד מכבי תל אביב, בחניית הבית שבו מתגורר המותקף.

המשטרה מסרה בהודעתה כי התקיפה החמורה היתה על רקע סכסוך אישי בתחום הספורט. מעצרו הוארך בשלושה ימים.

השופט גיא מימון קבע כי קיים חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו – שוד מזוין בחבורה וקשירת קשר לביצוע פשע. השופט ציין כי "מדובר בעבירה מכוערת שהרקע שלה כנראה קשור באלימות בספורט ולא מדובר על עניין זה או אחר".

השופט הוסיף כי "ענין זה רק מחמיר את טיב החשד ואת הקלות שבה אדם תמים מוצא עצמו נתקף רק משום שייכותו לארגון אוהדים כזה או אחר".

התקיפההבוצעה באמצעות אלות.

הקורבן נפגע באורח בינוני-קשה ואילו החשוד נמלט מהמקום. שוטרי התחנה פתחו בחקירה מואצת וסריקות מבצעיות, חשפו את זהות החשוד ועצרו אותו בביתו.

״עניין מרכזי״