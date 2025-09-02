הללויה! ישראל בשמינית גמר היורובאסקט

נבחרת הכדורסל של ישראל עשתה את זה. כה כייף לראות את זה.

ניצחה גם את בלגיה 89:92 והעפילה לראשונה זה עשור לשמינית גמר היורובאסקט. זה היה הניצחון השלישי של הנבחרת בטורניר ואם תנצח ביום חמישי גם את סלובניה של לוקה דונצ׳יץ׳ תעפיל מן המקום הראשון בבית. היריבה בשמינית תגיע מבית ג` של יוון, איטליה, ספרד, בוסניה, גאורגיה וקפריסין.

דני אבדיה בלט שוב עם 22 נקודות, רומן סורקין קלע 18 ותומר גינת הצטיין גם הוא עם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-13 ריבאונדים.

ים מדר רלע 10 נקודות לצד 7 אסיסטים וקאדין קרינגטון תרם 11.

הנבחרת הובילה לאורך 37:49 דקות, כולל ב-21 הפרש בשיא, אבל הבלגים ניצחו 21:35 את הרבע האחרון וכמעט חוללו הפתעה ענקית.

״עניין מרכזי״