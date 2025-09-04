 דילוג לתוכן
יום חמישי, 4 בספטמבר 2025
נתניהו מסרב לכל הצעה לסיום המלחמה בעזה

רמי יצהר 4 בספטמבר 2025

חמאס הודיע על הסכמתו לוותר על השלטון ברצועה לטובת גורם ערבי שיקבל על עצמו את השליטה ברצועה וכן לשחרר את כל החטופים עם ההכרזה על סיום המלחמה והפסקת אש קבועה.

נתניהו הנתון למרות בן גביר וסמוטריץ׳ מסרב ומציב תנאי סף שמהותם המשך שליטה ישראלית ברצועת עזה גם לאחר החזרת החטופים.

בקיצור, תמשיכו לסבול בשני הצדדים העיקר שביבי יישאר בלשכת רה״מ.

סמוטריץ׳ הסביר את המצב כך: ״זה מאוד פשוט: השבת כל החטופים, פירוק חמאס מנשקו, פירוז עזה, רצועת ביטחון וחופש פעולה ישראלי ברצועה לאורך זמן. זה מצב הסיום המינימאלי של המלחמה. לא פרומיל אחד פחות. בעזרת השם נגיע אליו או בכניעת חמאס וקבלת התנאים הללו, או בהשמדתו במלחמה בקרוב״

בפועל, מלחמה כזו לא תניב שום תוצאה אחרת ממה שלא הושג בשנתיים שחלפו. המחיר: עשרות מיליארדים, רבבות מתגייסים, מוות, הרוגים, השמדת מעמדה הבינלאומי של ישראל וסכנה קיומית ליהודים באשר הם. העיקר שביבי יישאר ראש ממשלה..

״עניין מרכזי״

רמי יצהר
