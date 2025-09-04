 דילוג לתוכן
יום חמישי, 4 בספטמבר 2025
סיפוח הגדה ירד מסדר היום בעקבות איום ערבי לנתוק יחסים עם ישראל

IMG_6191
רמי יצהר 4 בספטמבר 2025

דיווח: נתניהו הסיר מסדר היום הצעת החלטה לסיפוח 82% מהגדה בעקבות הודעה חד משמעית של האמירויות כי קבלת החלטה כזו תביא לביטול הסכמי אברהם ולניתוק היחסים עם ישראל.

ההחלטה לספח את רוב שטחי איו״ש כבר היתה על סדר היום אך נתניהו הבין שהחלטה כזו מהווה צעד אחד מוגזם אפילו עבורו  גם טראמפ התערב ולחץ בעיקר משום שהסכמי אברהם הם בייבי שלו מהקדנציה הראשונה שלו בבית הלבן.

מפת סמוטריץ׳ שהופצה עם סמל משרד הביטחון:

הימין הקיצוני השולט בנתניהו משתעשע באשליית הסיפוח וברצון להשתלט על כל הרצועה ולשגר אליה מתנחלים כמו לפני ההתנתקות.

יוזמת החלת הריבונות על שטחי הגדה שמעבר לקו הירוק למעט הערים הפלסטיניות המרכזיות, צצה תוך ניצול הכוונה של העולם המערבי להכיר במדינה פלסטינית בכינוס הקרוב של האומות המאוחדות בהמשך החודש.

היוזמה צפויה לעבור ברוב עצום שכן בכינוס השנתי של העצרת אין לאמריקנים זכות וטו על קבלת החלטות. עם זאת נעתר טראמפ לבקשת נתניהו למנוע מיו״ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן להגיע לכינוס והוא לא קיבל ויזה מתאימה.

רמי יצהר Rami Yitzhar
״עניין מרכזי״

רמי יצהר
