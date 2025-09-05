700 יום למלחמה – 500 מהם מיותרים, מזיקים וקטלניים שגורמים לעם היהודי נזק לדורות

את 700 הימים הראשונים למלחמה צריך לסכם כך:

500 מימים הללו מיותרים, מסירים, קטלניים ובעלי משמעות היסטורית מרחיקת לכת לרעה עבור מדינת ישראל ועבור היהודים באשר הם.

500 הימים המיותרים נועדו למטרה מתמשכת אחת ויחידה: לשמר את כסאו של בנימין נתניהו החולם לאחוז בתפקיד לנצח ולהפוך לדיקטטור חסר מעצורים המכפיף את כוווולם לאינטרס האישי, פרטי, אגואיסטי שלו.

המלחמה הנמרחת במתכוון עלתה מאות מיליארדים שאותם נצטרך לפרוע לאורך שנים בעיקר בצמצום דרסטי של השירות הניתן לאזרח בכל תחום אפשרי.

המלחמה הנמרחת במתכוון הפכה את כולנו לרשעים אכזריים בעיני מיליארדים. דור שלם של אנשים עד גיל 40 בעולם כולו רואה בציונות במקום תנועת שחרור לאומית תנועת טרור לאומית קיצונית שהתמכרה לנקמנות חסרת תקנה והכל בהנהגתו של מנהיג אינטרסנטי ואכזר שלא אכפת לו דבר זולת טובתו האישית. ושכל העולם יישרף מבחינתו.

כל יום נוסף בעזה רק מחמיר את המצב והבעיה הגדולה היא שאין מי שיעצור את הטירוף.

התקווה היחידה שנותרה לעם ישראל טמונה דווקא בליכודניקים.

אז נכון שביבי השמיד בקלילות את גלנט ואדלשטיין שנעלמו מהמפה את סער וישראל כץ שהוקפצו לעמדות מפתח והפכו ליותר קיצונים מהאפיפיור שלהם. ובכל זאת מותר להאמין שהליכוד היא אחרי הכל לא רק ביבי שרה ויאיר אלא גם בגין, ז׳בוטינסקי ורובי ריבלין. גם היום ישנם עשרות חברי כנסת מהליכוד היודעים את האמת ושותקים. מותר לקוות ולהאמין שאומץ הלב יחזור אליהם בזמן הקרוב אחרת הארדואניזציה תשתלט והחורבן בעקבותיו.

סופ״ש נעים.

רמי יצהר Rami Yitzhar

