איזו נבחרת נהדרת יש לבן שמעון

בשעת ערב קרירה במולדובה, נבחרת ישראל סיפקה את אחת ההופעות המרשימות ביותר שלה בשנים האחרונות. ארבעה שערים נקיים, ביטחון עצמי חסר מעצורים ותחושת גאווה לאומית – זה הסיפור של ה־0:4 על מולדובה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. עכשיו, עם תשע נקודות אחרי ארבעה משחקים, כולם יודעים שהמשחק האמיתי מגיע ביום שני: איטליה.

כך זה התגלגל – דקה אחר דקה

כבר מהפתיחה היה ברור שישראל באה לנצח ובגדול וזה הצליח ועוד איך. לא הסתפקו בשליטה אקדמית, אלא שיחקו כדורגל ישיר, תוקף, רעב.

דקה 15 – מנור סולומון, שמוכיח בכל הופעה שהוא הפנים החדשות של הדור הזה, פרץ באגף שמאל ושלח כדור רוחב מדויק. דור פרץ הגיע מהקו השני ובעט פנימה בנגיעה. 0:1 והנבחרת חוגגת.

דקה 35 – סולומון עצמו חתם את חתימתו האישית. מהלך אישי, סיבוב חד על המגן, בעיטה חזקה לפינה. 0:2 לישראל, והמארחים כבר הבינו שזה ערב שבו אין להם תשובות.

דקה 59 – תאי בריבו, חלוץ שלוקח אחריות, ניצל בישול מושלם של אלי דסה כדי לדחוק מקרוב. 0:3 והמשחק סגור.

דקה 77 – הילד הנצחי, אוסקר גלוך, קיבל את הבמה. התקפה מתוזמנת הסתיימה אצלו, והוא בנגיעה חכמה שלח את הכדור פנימה וקבע את התוצאה הסופית: 0:4 מוחץ.

תמונה קבוצתית מבריקה

הניצחון הזה לא היה רק עניין של שערים. היה זה ערב שבו כל מערך הנבחרת תפקד כמו מכונה משומנת:

הקישור סגר שטחים ולא איפשר למולדובה לפתח התקפות.

ההגנה, עם תיאום שלא ראינו זמן רב, שמרה על רשת נקייה באדישות כמעט.

בהתקפה – ארבעה כובשים שונים, מסר חד וברור על עומק ורוחב סגל.

רן בן שמעון עמד בצד, מחויך. השחקנים מאמינים, השיטה עובדת. בתום המשחק, הדוברות הישראלית הייתה פה אחד:

“זה ניצחון שמראה לכולם שאנחנו כאן בשביל להתמודד עד הסוף. לא משנה מי היריבה, אנחנו רוצים לשחק כדורגל ישראלי חיובי, התקפי ובטוח.”

שחקנים אחרים הוסיפו:

“כולנו יודעים שהאתגר האמיתי מחכה באיטליה. זה הולך להיות קרב ברמה אחרת, אבל עם הרוח והמשמעת שגילינו היום – הכל אפשרי.”

האיטלקים – יריבה מפחידה

ובזמן שאנחנו חגגנו בקישינב, באירופה דיברו על איטליה החדשה. גנארו גאטוסו, מאמן הנבחרת, פתח את הקדנציה שלו עם הצגה אדירה: 0:5 על אסטוניה. ארבעה שערים במחצית השנייה בלבד הראו את העוצמה ההתקפית של האזורי. רטיגי עם צמד, מוסה קיאן, ראספאדורו ובאסטוני – כולם הצטרפו לחגיגה.

זהו היריב שממתין לישראל ביום שני. נבחרת רעבה, מאורגנת, שמגיעה עם מסורת של ארבעה גביעי עולם. אבל מולדובה נתנה לנו חמצן וביטחון: ישראל לא מתכננת להיכנע מראש.

המשמעות בטבלה

נכון לעכשיו, ישראל ניצבת במקום השני בבית – עם תשע נקודות מתוך שתים-עשרה אפשריות. רק נורבגיה מקדימה אותנו, ואיטליה דולקת מאחור עם משחק חסר. מקום ראשון מעניק כרטיס ישיר למונדיאל, מקום שני מוליך לפלייאוף.

במילים אחרות: הנבחרת נמצאת בעמדה מצוינת, אבל כל טעות מול איטליה עלולה לעלות ביוקר.

סיכום – ההזדמנות של דור שלם

0:4 במולדובה זה לא רק עוד ניצחון. זה מסר. מסר ליריבות בבית, מסר לאוהדים, מסר לכולנו – יש כאן נבחרת אמיתית. ביום שני מול איטליה תיכתב ההיסטוריה: האם ישראל תראה שהיא שייכת לטופ האירופי, או שתיאלץ להסתפק במאבק על פלייאוף?

בינתיים, ישראל מתעוררת עם חיוך גדול אחרי תקופת השפל הארורה עם הצמד הכושל חזן בניון, הכדורגל שוב מרגש.

״עניין מרכזי״