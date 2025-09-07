 דילוג לתוכן
יום ראשון, 7 בספטמבר 2025
בפתאומיות ובהפתעה מוחלטת: החות׳ים ריסקו כתב״ם על אולם הנוסעים בשדה התעופה רמון

רמי יצהר 7 בספטמבר 2025

אחרי המחדל שאיפשר לכתב״ם חות׳י להגיע ולהתרסק ללא התרעה וללא הפרעה על אולם הנוסעים הנכנסים בנמל התעופה הדרומי רמון שליד אילת, אנחנו כבר לא יכולים לחכות לאיום הנפוח והבומבסטי הבא של בובת הביטחון, ישראל כץ.

היידה, צא על התימנים באיומיך הנוראיים אך גם מצחיקים כשלעצמם שרק מחמירים את מצבה של המדינה ושל יהדות העולם.

נ.ב
והבדיחה העוד יותר גדולה שזה האיש שהכי סביר שיירש את ביבי בראשות הליכוד כבר בקרוב.

הכתב״ם הדהים את מאות האנשים ששהו בשדה התעופה הדרומי בעת נחיתתו ועורר בהלה מהולה בצעקות אפילו בקרב אנשי האבטחה הנדהמים שלא הבינו מה קורה להם. למרבה המזל היום רק כמה פצועים קל אך נגרם נזק לשדה.

הצבא מסר שהוא חוקר את עצמו. נרגעתם? אנחנו לא.

צילום: 27א׳

״עניין מרכזי״

