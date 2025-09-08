התקפת כתב״מים על דרום הארץ – יירוט בשמי דימונה

מעודדים מהצלחתם לפגוע אתמול באולם הנוסעים בנמל התעופה רמון שליד אילת, המשיכו היום החות׳ים בתקיפתם והגבירו את קצב השיגורים ואת כמות הכתב״מים בניסיון להגיע שוב להישג צבאי ואסטרטגי.

הפעם ביום שני יורט כתב״ם תימני מעל דימונה. יירוטים היו גם במקומות נוספים בדרום הארץ כולל בשמי אילת.

ובזירה הצפונית – דובר צה"ל:

*צה״ל תקף מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא שבלבנון*

לפני זמן קצר, צה״ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא. בין המטרות שהותקפו: מחנות צבאיים של ׳כוח רדואן׳, בהם זוהו מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה ואוחסנו אמצעי לחימה.

המחנות הצבאיים שהותקפו שימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים, הכשרות מחבלים לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ומדינת ישראל.

כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנות, המחבלים עוברים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

אחסון אמצעי הלחימה וקיום אימונים צבאיים נגד מדינת ישראל מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ומהווים איום על מדינת ישראל.

״עניין מרכזי״