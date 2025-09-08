יאניס הדיח את אבדיה מהיורובאסקט

יוון עצרה את החלום הישראלי: 84–79 והדחה דרמטית מהיורובאסקט

נבחרת ישראל נכנעה אמש (ראשון) לנבחרת יוון בתוצאה 84–79 במשחק שמינית גמר היורובאסקט 2025, ונותרה מחוץ לשמונה הגדולות של היבשת. זה היה ערב של מאבק איתנים, שהוכרע בעיקר בזכות תצוגת על של יאניס אנטטוקומפו, שקלע 37 נקודות עם 18 מ־23 מהשדה והוסיף 10 ריבאונדים. ישראל, למרות לחימה עיקשת ורגעים של אופטימיות, לא הצליחה לעצור את הסופרסטאר היווני והחבורה שלו.

מהלך המשחק

הפתיחה הייתה כולה יוון: אנטטוקומפו ניצל את הפיזיות והמהירות שלו כדי לחדור שוב ושוב לסל, והוביל את האורחים ליתרון דו־ספרתי כבר ברבע הראשון. ישראל התקשתה לקלוע מבחוץ, ודני אבדיה נאלץ לקחת על עצמו את רוב היוזמות.

ברבע השני סורקין וגינת החלו להיכנס לעניינים עם קליעות חשובות בצבע, וישראל צמצמה ל־6 בלבד, אך כל ניסיון קאמבק נענה מיד בריצת נגד יוונית.

הרבע השלישי היה הטוב ביותר של ישראל: שלשות של אבדיה (4 מ־8 מעבר לקשת בסה״כ) והגנה לוחצת החזירו את התקווה – הפער הצטמצם לשתי נקודות בלבד. אולם בכל פעם שהקהל החל לחלום על מהפך, יאניס חזר ונתן תשובה – עם דאנקים מהדהדים, אסיסטים מדודים, ויכולת ששידרה עליונות עולמית.

ברבע האחרון הלחץ גבר: גינת צלף שלשה חשובה וצמצם ל־79–77, אך איבודי כדור קריטיים והחטאות עונשין מנעו את המהפך. יוון ידעה להכריע עם קור רוח, ובסיום 84–79 כחול־לבן… רק שזה היה הכחול־לבן של יוון.

הקולעים הבולטים

יוון: יאניס אנטטוקומפו – 37 נק’, 10 ריב’, 4 אס’. נתרמו גם קוסטאס סלוקאס עם 12 נקודות ודינוס מיטוגלו עם 10.

ישראל: דני אבדיה – 22 נק’, 3 ריב’, 2 אס’. תומר גינת – 15 נק’. רומן סורקין – 15 נק’. יפתח זיו הוסיף 7 נקודות מהספסל.

תגובות מהמשחק

דני אבדיה: “נתנו הכול, אבל נגד יאניס ברמה הזו זה כמעט בלתי אפשרי. אנחנו לומדים מזה וממשיכים קדימה.”

תומר גינת: “הרגשנו שאנחנו שם, שאפשר לקחת את זה. כואב להפסיד כשזה כל כך קרוב.”

מאמן יוון, דימיטריס איטודיס: “יאניס היה בלתי ניתן לעצירה, אבל זה היה ניצחון קבוצתי. ישראל נלחמה חזק, מגיע להם קרדיט.”

מאמן ישראל, רן גונן: “החבר’ה נתנו לב ונשמה. יאניס זה סיפור אחר. אנחנו יוצאים בראש מורם.”

משמעות ותמונה רחבה

הפסד זה חותם מסע לא רע של ישראל ביורובאסקט, אך כזה שמעלה שוב את השאלה על היכולת להתמודד מול כוכבי־על מהשורה הראשונה. אבדיה הוכיח שהוא מנהיג, סורקין וגינת נתנו נוכחות אמיתית, אבל הפערים הפיזיים והאיכותיים מול שחקן כמו אנטטוקומפו בלטו בכל רגע.

מנגד, יוון מסמנת את עצמה כפייבוריטית רצינית להמשך. ברבע הגמר מחכה לה ליטא – משחק על עונה שלמה, כאשר יאניס נמצא בכושר של MVP.

הקהל הישראלי יכול להיות גאה – הייתה נבחרת לוחמת, נבחרת שידעה לחזור מהקבר ולשחק עם הרבה לב. אבל הסיפור של הערב הזה היה יאניס, וכל השאר רק ניצבים על הבמה שלו.

