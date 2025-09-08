נתניהו בלחץ אדיר בכל הזירות ומתעקש להמשיך עד לחורבן המוחלט שלנו ושל עזה

מדובר בימים אינטנסיביים שבהם חופש הפעולה המוחלט של נתניהו מצטמצם והולך לקראת מצור מדיני, חרם כלכלי ותיסכול גובר מצד טראמפ שכל העסק הזה כאן מתחיל להימאס עליו. הלילה אמר שלדעתו המלחמה בעזה תסתיים ״בתוך זמן קצר״.

נתניהו משך ומרח את המלחמה שנה ויותר מעבר לנחוץ להשלמת המשימה האפשרית ומאז מצבה הצבאי, כלכלי, מדיני וחברתי של ישראל והעם היהודי כולו הולך ורע על בסיס יומי.

אתמול הודיעה איחוד האמירויות כי אם נתניהו יכריז על סיפוח הגדה תנתק את היחסים. איום דומה יצא מעמאן. צבא מצרים מתאמן ומתחמש בציוד סיני מתקדם.

עצרת האו״ם עתידה להכיר במדינה פלסטינית.

האיחוד האירופי דן בחרם כלכלי.

באמריקה רוב מוחץ של האזרחים עד גיל 40 הפך שונא ישראל באופן מאיים ומפחיד.

וזהו רק קצה הקרחון. נתניהו אילץ את הצבא לגייס רבבות לקראת כניסה אפשרית לעזה לשם החרבתה על הקרקע. הצבא מזהיר מהמהלך ומתנגד לו. המהלך יעלה עוד 50 מיליארד שאין לנו.

החברה הישראלית מתפוררת מבפנים, הקיצוניות המשיחית השתלטה, מי שיכול בורח מכאן, הכל מתערער והחות׳ים חוגגים עלינו.

השאלה היחידה היא האם טראמפ יתערב סוף סוף ברצינות או שימשיך להיות הכלבלב של ביבי העושה בו כרצונו. הנשיא האמריקני, החבוט בכל זירה אפשרית, בשל החלטות נוראיות וביצוע לקוי שלהן, הוא בלחץ עצום. פוטין מסתלבט עליו באוקראינה, הסינים ממשיכים לגבש חזית כלכלי אדירה נגד ארה״ב, נגד הדולר ונגד הכוח האמריקאי המוגזם והשימוש הכוחני שהיא עושה בו בכל התחומים. נוכח הכישלון באוקראינה חייב טראמפ להשיג משהו ועזה היא המפתח. הוא יכול להכניע את נתניהו אם רק יחליט ללחוץ עליו ברצינות ואולי עכשיו זה קורה.

הלילה הודיעו החמאסניקים שהם מקבלים את המתווה האמריקני לסיום הלחימה. גם נתניהו נאלץ להודיע על הסכמה אבל אצל ביבי זו תמיד הסכמה טקטית שיקרית שאינה מובילה לשום דבר.

חמאס הודיע הלילה:

קיבלנו דרך מתווכים כמה רעיונות מהצד האמריקאי להגיע להסכם להפסקת אש, ובמקרה זה תנועת חמאס מברכת על כל צעד המסייע במאמצים להפסיק את התקיפה על עמנו, ומדגישה שהיא מוכנה מיד לשבת לשולחן המשא ומתן כדי לדון בשחרור כל האסירים בתמורה להצהרה ברורה על סיום המלחמה ונסיגה מלאה מהרצועה, וכן הקמת ועדה לניהול רצועת עזה על ידי פלסטינים עצמאיים שתתחיל לפעול מיד, עם התחייבות מפורשת ומוצהרת של האויב לקיים את ההסכמות כדי למנוע חזרה על ניסיונות קודמים שבהם הושגו הסכמים אך הם נדחו או בוטלו.

לפיכך, התנועה נמצאת בקשר מתמיד עם המתווכים לפיתוח רעיונות אלו להסכם כולל שימלא את דרישות עמנו.

קודם הודיע נתניהו שהוא מקבל את ההצעה האמריקנית שלוותה באיום של טראמפ על גיהנום עזתי לפיה תוכרז הפסקת האש, יהיו חילופי החטופים והגופות במאות רוצחים הכלואים בארץ ויתנהל מו״מ מתמשך להסדר.

האם אנחנו מתקרבים לסיום מלחמת עזה? אצל ביבי השיקול היחיד הקובע הוא מה יצא לו מזה אישית ואם התמורה לא תהיה מספקת – עם ישראל ימשיך לשלם את המחיר. בינתיים הליכוד צונח בסקרים ואולי גם זה יועיל.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״