ערב הכרזת האייפון החדש: עוד לא מתקפל אבל בהחלט מרגש

הלב של תעשיית הטכנולוגיה העולמית דופק בקצב מואץ: מחר בקליפורניה תחשוף אפל את סדרת iPhone 17 באירוע שזכה לשם המחייב Awe-Dropping. זה לא עוד שדרוג קוסמטי. הפעם מדובר באחת ההשקות המסקרנות ביותר של אפל בשנים האחרונות, עם מהפכה בעיצוב, בשבבים ובחוויית המשתמש.

ארבעה דגמים – והיעלמות ה-Plus

הדלפות אמינות מצביעות על סדרת ארבעה מכשירים: iPhone 17, הדגם החדש iPhone 17 Air הדק במיוחד, iPhone 17 Pro ו-Pro Max. לראשונה מזה שנים, דגם ה-Plus נעלם מן התמונה – וה-Air תופס את מקומו כמכשיר קל משקל עם פרופיל דקיק של כ-5.5 מ״מ.

עיצוב מחדש וחומרים שונים

אפל עושה פרסה: אחרי שתי שנים של מסגרות טיטניום בדגמי ה-Pro, חוזרים ל-אלומיניום. המטרה: הפחתת משקל, נוחות ביד ושיפור פיזור החום. מערך המצלמות עובר שינוי דרמטי: במקום מודול מרובע מוכר – פס אופקי חדשני שישדר יוקרה וזיהוי מיידי.

מסכים, מצלמות וביצועים

לראשונה, כל הדגמים יגיעו עם מסכי OLED בקצב ריענון 120Hz ProMotion. המצלמה הקדמית קופצת ל-24 מגה־פיקסל, ובדגמי ה-Pro נוספו חיישנים מתקדמים של 48MP עם זום אופטי עד פי 8 וצילום וידאו ב-8K. הדגמים הבכירים יכללו גם מערכת קירור Vapor Chamber כדי להתמודד עם ביצועי המשחקים והבינה המלאכותית.

שבבים וזיכרון: קפיצת דור

האייפון 17 יגיע עם A19, בעוד שדגמי ה-Pro יקבלו את שבב ה-A19 Pro. הזיכרון נדיב: 8GB בדגם הבסיסי ו-12GB ב-Air וב-Pro. המשמעות: חוויית מולטיטסקינג חדשה לחלוטין.

סוללות וטעינה

קיבולת הסוללה תנוע מ-3,600mAh ועד 5,000mAh ב-Pro Max, עם טעינה אלחוטית מהירה עד 50W. בשוק האמריקני ימשיכו לדחוף את ה-eSIM בלבד, בעוד שחלק מהמדינות יקבלו עדיין מגש כפול.

ממשק חדש – iOS 26

המערכת החדשה תגיע עם עיצוב Liquid Glass – שקיפות, אור וצל שמדמים תחושה של זכוכית זורמת. אפל מבטיחה חוויית שימוש שונה, כזו שתרגיש ממש כמו מגע על מים.

מתי וכמה?

האירוע יתקיים ב-9 בספטמבר, 20:00 שעון ישראל. ההזמנות המוקדמות ייפתחו בתוך ימים ספורים, וההשקה בחנויות צפויה ב-19–20 בספטמבר. המחירים ינועו מ-799 דולר לדגם הרגיל ועד כ-1,250 דולר ל-Pro Max.

המשמעות

האייפון 17 מסמן את הכיוון הבא של אפל: דגש על קלילות, ביצועים בקצה גבול היכולת והכנסת כל המשתמשים – לא רק פרימיום – לעידן ה-120Hz. אחרי שנים של שמרנות יחסית, מחר ינסה טים קוק להוכיח שאפל עדיין יודעת לייצר את אפקט ה״וואו״.

״עניין מרכזי״