תקרית מחרידה בג׳באליה: החמאסניקים ארבו לטנק, השליכו לעברו מטען, הציתו אותו וארבעת החיילים ששהו בו נשרפו למוות

ארבעה חיילים נהרגו ביום שני ברצועה בשעה שמארב של מחבלים הצליח להצית את הטנק שלהם תוך כדי השלכת מטען ובנוסף הופעל ירי. הטנק עלה באש ויושביו מצאו את מותם הקשה והאכזרי באש שפרצה.

נמסר כי בשעה 05:00 לערך חזרו לוחמי גדוד 50 של הנח"ל מפעילות לילית למגנן צה"לי באיזור ג'באליה, ונערכו במקום. כשעה לאחר מכן נשמע פיצוץ עז, שבתחילה נחשד כירי RPG אך נגרם ככל הנראה כתוצאה ממטען שנזרק על טנק מחטיבה 401, שהיה כפוף לגדוד. הטנק של הכוח עמד מחוץ למגנן. המחבלים זרקו את המטען וירו אך לא חדרו לתוך המגנן.

לוחמי גדוד 50 זיהו שלושה מחבלים, ופתחו לעברם באש. אחד המחבלים חוסל, ובצה"ל ביצעו סריקות למציאת גופתו או מחבלים נוספים. במהלך חילופי הירי עם המחבלים, לוחם חי״ר מחטיבת הנח״ל נפצע באורח בינוני ברגלו. ארבעת ההרוגים באירוע הם צוות הטנק שנפגע מהמטען ועלה באש.

לא ידוע אם היה ניסיון חטיפת חיילים במהלך התקרית הקשה. מהממצאים הראשוניים הצוות היה עירני וביצע סריקות במרחב.

מדובר כחלק ממלחמת הגרילה שעליה הכריז חמאס אם צה״ל ייכנס שוב לעיר עזה.

צה״ל מצידו הפיל במהלך היום בהפצצות 50 בתים רבי קומות בעיר עזה.

