החבר של נועה קירל פישל בגדול אבל המשחק לא יישכח במהרה

אילו רק היה לנו שוער של ממש, למשל דניאל פרץ לפני הקריירה האירופית הצולעת שלו, אולי הכל היה אחרת במשחק הזה נגד האיטלקים.

צריך בראש ובראשונה להחמיא לרן בן שמעון על המערך ההתקפי שהציב מול האיטלקים, על הרצון והנחישות ועל הרביעייה שהבקענו חבל רק ששחקן הגנה חשוב נפצע מייד בפתיחה והוחלף ובעיקר שהשוער דניאל פרץ פישל בענק.

אז מה היה לנו? מוקדמות המונדיאל: הפסד כואב 5:4 לנבחרת ישראל מול איטליה במשחק שנערך בהונגריה בשל המלחמה. זו היתה הצגה נפלאה של הבחורים שלנו וחבל חבל שספגו בסיום שער אחד נוסף ומיותר שהכריע את המשחק.

מהלך המשחק – רגעים בולטים

• 16’ – שער יתרון לישראל (שחקן מבקיע: לוקאטלי, שער עצמי): דן ביטון מסר רוחבית ממול – לוקאטלי מהאיטלקים נגע בטעות והכניע את שוערה – 0–1 לישראל ￼ ￼.

• 40’ – שוויון של איטליה: מויסה כין בעט פנטסטית מ־20 מטרים – 1–1 ￼ ￼.

• 52’ – דור פרץ כובש לזכות ישראל: בעטה מדויקת לאחר מסירת עומק ממנור סולומון – 1–2 ￼ ￼.

• 54’ – כין משווה שוב: ניסוי חוטף מקרוב – 2–2 ￼ ￼.

• 58’ – פוליטאנו מוביל את איטליה ליתרון: ניצול תרגיל מתואם – 3–2 ￼ ￼ ￼.

• 81’ – ראפאדורי מוסיף נקמה להובלה: ריצה חריפה, מסירה מדויקת וסיום פנימי – 2–4 ￼ ￼ ￼.

• 87’ – שער עצמי שני של איטליה – באסטוני: טעות בהגנה, ישראל מצמצמת ל־3–4 ￼ ￼ ￼.

• 89’ – דור פרץ משוות ל־4–4: נגיעת ראש מקרוב – שער דרמטי ￼ ￼ ￼.

• 90’+1 – טונאלי עם גול ניצחון מהיר: בעיטה מפתיעה – 4–5 וחלום ההפתעה נגוז אבל הגאווה נותרה איתנה. אחלה נבחרת בנה לנו רן בן שמעון.￼

״עניין מרכזי״