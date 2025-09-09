על הכוונת בדוחא: בכירי חמאס בהם אל חאיה וחאלד משעל

ישראל מודה: ניסינו לחסל אנשי חמאס בדוחא, בירת קטאר. על די דיווחים סעודיים חוסל בכיר חמאס חליל אל חאיה, בנוסף דיווחים ראשוניים על חיסולם של חוסאם בדראן, טאהר אל-נונו ועלי דרוויש. על פי דיווח אחר בין ההרוגים כנראה גם חאלד משעל איתו יש לישראל חשבון ארוך מאוד.

הודעה משותפת לדובר צה״ל ודוברות שב״כ:

צה״ל ושב״כ באמצעות חיל האוויר, תקפו לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס.

חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל.

טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף.

״עניין מרכזי״