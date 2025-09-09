קציני משטרה בהם מעורבים בחקירת נתניהו ואולמרט חשודים שמכרו מידע סודי לארגון פשע

נעצרו חמישה חשודים, בהם קציני משטרה ואזרח, בחשד שמכרו מידע רגיש למשפחת הפשע מוסלי. בין העצורים קצין שהיה מעורב בחקירות רגישות במיוחד של ראשי ממשלה כמו אולמרט ונתניהו. מדובר במימוש ראשון של חשדות כבדים הקיימים זה שנים על החדירה של משפחות הפשע לתוככי המשטרה. החשד הוא שקצינים וחוקרים בעלי גישה לחומרים מסווגים ולחקירות סודיות המציויים בקשרים כדאיניקים על צמרת הפשיעה הישראלית. מדובר במשפחת פשע מוכרת, בתמורה לטובות הנאה.

מפקד להב 433: "נפעל נגד כל אדם שיהיה חלק מפעילות עבריינית חמורה ומאורגנת, גם אם מדובר בשוטרים"

החקירה מתנהלת בידי מח״ש ובין החשודים קצין בדרגת רב פקד וחוקר ושני קצינים שכבר השתחררו אחד בדרגת סגן ניצב האחר רב פקד. אחד מהם שירת במשטרה בפועל בזמן ביצוע העבירות המיוחסות לו.

החמישה נעצרו, בין היתר, בחשד לביצוע עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. החשודים יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. בנוסף נעצרו עוד ארבעה חשודים בחשד לעבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות נוספות.

במהלך חקירה שנערכה, עלה חשד כי החשודים פעלו במסגרת מאורגנת לשם הלבנת כספים, שהתקבלו ממעשי עבירה ו/או מהחזרי הלוואות הניתנות באופן לא חוקי או מפוקח, בריבית מטורפת. הכספים מהווים חלק מהכנסה של ארגון פשע הפועל בארץ ובחו"ל. החדוגים יובאו לבית משפט השלום לצורך דיון בהארכת מעצרם.

