 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 10 בספטמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

ביקורת נוקבת בעולם כולל של טראמפ על ההפצצה בקטאר בטענה ששירתה רק את האינטרס האישי של נתניהו

IMG_6489
רמי יצהר 10 בספטמבר 2025

העולם כולו הגיב בזעם על ההפצצה הישראלית של בת-ים אזרחיים בליבה של דוחא בירת קטאר. הגינויים הם מקיר לקיר מאמריקה, דרך אירופה ועד למזרח הרחוק בואכה ליפן ובהמשך לאוקיאניה.

הגינויים מדגישים באופן חד משמעי את עוצמתה הגינית האדירה של קטאר, עוצמה שנרכשה בהדרגה במשך עשרות שנים באמצעות השקעות חובקות עולם ומדיניות מאוזנת של בעד ונגד המערב.

אפילו הנשיא טראמפ הביע זעם על ההפצצה הישראלית ואמר: "אני בכלל לא מרוצה מהתקיפה הישראלית בקאטר. אנחנו רוצים את החטופים בחזרה אבל קאטר בעלת ברית חשובה ואני לא מתלהב מכל הסיטואציה ובעיקר מהאופן התנהלו הדברים היום. לתקוף מדינה ריבונית שהיא בעלת ברית לא מקדם את המטרות של ישראל וגם לא של ארה"ב. ארה"ב לא קיבלה התראה מוקדמת על התיקפה. שיתוף הפעולה הביטחוני שלנו עפ קאטר לא יפגע. שוחחתי עם אמיר קאטר והבטחתי לו שדבר כזה לא יקרה שוב"

יפן גינתה בחריפות את התקיפה ואיטליה הביעה תמיכה בקאטר "התקיפה הישראלית פגעה במדינה ריבונית שעוזרת לישראל לשחרר את החטופים" ומועצת הביטחון של האו"ם תקיים ישיבת חירום בנוגע לתקיפת ישראל בקאטר.

קטאר עצמה הודיעה כי היא שוקלת את צעדי התגובה שלה להפצצה ובכל מקרה היא משעה את מאמצי התיווך שלה בנושא החטופים.

״עניין מרכזי״

פוליטיקהחדשותעולה - יורדכלכלה

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה