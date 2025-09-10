ביקורת נוקבת בעולם כולל של טראמפ על ההפצצה בקטאר בטענה ששירתה רק את האינטרס האישי של נתניהו

העולם כולו הגיב בזעם על ההפצצה הישראלית של בת-ים אזרחיים בליבה של דוחא בירת קטאר. הגינויים הם מקיר לקיר מאמריקה, דרך אירופה ועד למזרח הרחוק בואכה ליפן ובהמשך לאוקיאניה.

הגינויים מדגישים באופן חד משמעי את עוצמתה הגינית האדירה של קטאר, עוצמה שנרכשה בהדרגה במשך עשרות שנים באמצעות השקעות חובקות עולם ומדיניות מאוזנת של בעד ונגד המערב.

אפילו הנשיא טראמפ הביע זעם על ההפצצה הישראלית ואמר: "אני בכלל לא מרוצה מהתקיפה הישראלית בקאטר. אנחנו רוצים את החטופים בחזרה אבל קאטר בעלת ברית חשובה ואני לא מתלהב מכל הסיטואציה ובעיקר מהאופן התנהלו הדברים היום. לתקוף מדינה ריבונית שהיא בעלת ברית לא מקדם את המטרות של ישראל וגם לא של ארה"ב. ארה"ב לא קיבלה התראה מוקדמת על התיקפה. שיתוף הפעולה הביטחוני שלנו עפ קאטר לא יפגע. שוחחתי עם אמיר קאטר והבטחתי לו שדבר כזה לא יקרה שוב"

יפן גינתה בחריפות את התקיפה ואיטליה הביעה תמיכה בקאטר "התקיפה הישראלית פגעה במדינה ריבונית שעוזרת לישראל לשחרר את החטופים" ומועצת הביטחון של האו"ם תקיים ישיבת חירום בנוגע לתקיפת ישראל בקאטר.

קטאר עצמה הודיעה כי היא שוקלת את צעדי התגובה שלה להפצצה ובכל מקרה היא משעה את מאמצי התיווך שלה בנושא החטופים.

