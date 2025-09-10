האייפונים החדשים הם בעיקר דריכה במקום עם יוצא דופן אחד

כל מה שצריך לדעת אחרי ההכרזה השנתית של אפל. מי בכלל צריך את האייפון החדש? למי כדאי לשדרג ועבור מי זו סתם זריקת כףס? ומה עם האוזניות? והשעון?

בדרמה עתירת ציפיות שצבעה את בימת קליפורניה בצבעי זוהר עתידניים, חשפה אפל את דור ה-iPhone החדש ואת הדור השלישי של אוזניות ה-AirPods Pro. אלא שמתחת למוזיקה, האורות והמצגות המרשימות, עולה שאלה מטרידה: האם באמת קיבלנו מהפכה, או שמא שוב דריכה במקום עטופה באריזה נוצצת?

הדגם שמצדיק את הבאזז – iPhone Air

כל עיתונאי טכנולוגיה שנכח באולם הרים גבה כשראה את ה-iPhone Air – המכשיר הדק ביותר שאפל ייצרה מעודה. עובי של 5.6 מ”מ בלבד, גוף טיטניום קשיח, מסך OLED עוצר נשימה עם קצב רענון 120Hz ובהירות של 3,000 nits, ובטרייה שמחזיקה עד 27 שעות. מדובר בסוג של הכרזה: אפל יודעת עדיין לחדש כשהיא באמת רוצה.

המכשיר הזה מסמל את כל מה שאפל אמורה להיות – שילוב של יוקרה, הנדסה ותעוזה. לא עוד איטרציה קוסמטית, אלא דגם שיכול להחזיר לה את הילת החדשנות.

יתר הדגמים – iPhone 17, Pro ו-Pro Max

ופה בדיוק מתחילה הבעיה. רוב הדגמים בסדרת ה-iPhone 17 לא שונים באופן מהותי מהדורות הקודמים. נכון, המסכים עכשיו ב-120Hz גם בבסיסיים, המצלמות עברו לשיטת Fusion עם חיישן 48 מגה-פיקסל, ויש סוללה טיפה יותר נדיבה. דגמי ה-Pro זכו לשבב A19 Pro, לזום אופטי משופר עד פי 8 ולמערכת קירור מתקדמת.

אבל בשורה התחתונה? משתמשי אייפון 16 לא ירגישו שינוי אמיתי. מדובר באותו עיצוב מוכר, באותה חוויית שימוש יומיומית, בשדרוגים מדודים בלבד. אפל כאילו נזהרת שלא לזעזע את הלקוחות – ומסתפקת בליטושים קטנים שמניבים עוד סיבה לתג מחיר גבוה.

מהפכה באוזניים? AirPods Pro 3

אם יש מקום שבו כן נרשמה קפיצה מעניינת – זה דווקא בתחום השמע. AirPods Pro 3 מביאות עמן שילוב של טכנולוגיות חדשות:

ביטול רעשים (ANC) בעוצמה כפולה מהדור הקודם.

איכות שמע משופרת עם באסים מדויקים וסטריאו רחב.

חיישן למדידת דופק – אינטגרציה ישירה עם אפליקציית הכושר.

תרגום בזמן אמת – פיצ’ר שעשוי לשנות את הדרך שבה אנחנו מטיילים, עובדים ומתקשרים.

עמידות מים ואבק משופרת, עם עיצוב נוח יותר לאוזן.

והמחיר? 249 דולר – זהה ל-Pro 2. צעד מפתיע מצידה של אפל, שבדרך כלל מרימה את המחיר עם כל דור חדש.

אז – לשדרג או להמתין?

האייפונים: למעט ה-Air, מדובר בשדרוגים קוסמטיים. מי שמחזיק באייפון 16 (או אפילו 15 Pro) יכול לנשום לרווחה – אין צורך למהר להוציא אלפי שקלים על חוויית שימוש כמעט זהה.

ה-iPhone Air: כאן יש בשורה אמיתית. מכשיר דקיק, חדשני, עם נוכחות מרשימה. אם חיפשתם שינוי מהותי – זה הדגם עבורכם.

האוזניות: לראשונה מזה זמן, נראה שאפל סיפקה קפיצה משמעותית. ה-AirPods Pro 3 הן מוצר חד משמעי טוב יותר. ועדיין – מי שכבר מחזיק בדור הקודם ונהנה ממנו, לא בהכרח חייב לשדרג.

השורה התחתונה – מאסטר בקוסמטיקה, לא במהפכה

אפל יודעת לספר סיפור. היא יודעת לגרום למשתמש להרגיש שהוא חלק מהעולם הבא. אלא שבפועל, רוב הדגמים החדשים של האייפון הם לא יותר מגרסה משופצת של מה שכבר ראינו. המהפכה היחידה – ה-Air.

באוזניות, לעומת זאת, אפל סוף-סוף שיחקה אותה עם שילוב של טכנולוגיות פורצות דרך – אם כי השאלה הגדולה היא עד כמה המשתמש הממוצע ינצל אותן ביום-יום.

בינתיים, התחושה הכללית היא שאפל ממשיכה לנוע על הקו הדק בין שימור נאמנות הלקוחות לבין הרצון לחדש באמת. דריכה במקום עטופה בנוצות נוצצות – או התחלה של עידן חדש?

