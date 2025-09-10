 דילוג לתוכן
יום רביעי, 10 בספטמבר 2025
ההפצצה בדוחא: האם הועילה לאינטרס הישראלי או שהנזק יאפיל על השחצנות השלטונית?

רמי יצהר 10 בספטמבר 2025

אז מה היה לנו שם: הפרטים יוודעו בהדרגה ולפי שעה לא ברור אם המבצע כולו היה כדאי. אחרי הכל השאלה הרלבנטית היחידה היא האם החיסולים של מי שלא יהיו על אדמת קטאר קרבו או הרחיקו את ישראל מהשגת האינטרס הלאומי שלה. לא מה כדאי לביבי ולשרה אלא מה מרוויחה מזה המדינה.

אנחנו עוקבים אחרי כל המקורות ומביאים לכקוראינו תמונת מצב אמיתית בניכוי הפוליטיקה, הספינים והאינטרסים הלא רלבנטיים.

קודם דיווחנו: ישראל מודה: ניסינו לחסל אנשי חמאס בדוחא, בירת קטאר. על פי דיווחים סעודיים חוסל בכיר חמאס חליל אל חאיה, בנוסף דיווחים ראשוניים על חיסולם של חוסאם בדראן, טאהר אל-נונו ועלי דרוויש. על פי דיווח אחר בין ההרוגים כנראה גם חאלד משעל איתו יש לישראל חשבון ארוך מאוד. בעזה מטילים ספק אם משעל חוסל.

הודעה משותפת לדובר צה״ל ודוברות שב״כ:

צה״ל ושב״כ באמצעות חיל האוויר, תקפו לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס.

חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל.

צילום: רשתות ערביות.

טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף.

עד כאן ההודעה הישראלית.

דובר משרד החוץ הקטארי מאג'ד אל-אנסארי אמר כי מדובר ב"תקיפה ישראלית פחדנית שפגעה במטות המגורים של כמה חברים בלשכה המדינית של חמאס. זאת התקפה פלילית באופן שמפר את החוקים ואת האמנות הבינלאומיות, ומהווה איום מסוכן לביטחון של קטארים ושל הנוכחים בקטאר. הגורמים הביטחוניים וההגנה האזרחית החלו מיד להגיב לאירוע ולנקוט באמצעים. קטאר מדגישה כי לא תסבול את ההתנהגות הפזיזה של ישראל, ואת המשך הפגיעה בביטחון האזורי, או כל פעולה שפוגעת בביטחונה ובריבונותה. חקירות מתנהלות ברמה הגבוהה ביותר, ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך".

קטאר מיהרה לגנות בחריפות את התקיפה כדי להרחיק מעצמה כל חשד למעורבות באירוע. ארה״ב, לעומת זאת, היתה מעורבת והיה שת״פ. בדיעבד ניתן לפענח רמזים ששיגר טראמפ בנושא בנוסף לאיומים הישראליים המפורשים בדבר הכוונה לחסל אנשי חמאס בעולם.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת.

