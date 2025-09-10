דיווח זר: זו הסיבה לכישלון המהדהד של ההפצצה בדוחא

לפי מקורות זרים, ההפצצה הישראלית בדוחא נחלה כישלון מהדהד. בישראל אומרים באופן לא רשמי כי ״״התוצאות המקוות לא הטשגו״ וכי ברור כי ההפצצה פגעה קשות ביחסים העדינים והמורכבים של קטאר מצד אחד וחשפו שיטות לחימה מצד שני.

הסיבה לכישלון לפי פרסומים זרים: המיועדים לחיסול השאירו את מכשירי הטלפון הניידים שלהם במקום אחר השונה מהחדר שבו נמצאו.

הפצצות נחתו שם בעוד שבכירי חמאס היום המקום אחר. לעומת זאת ההרוגים היו באתר אחר ואלה כנראה בני משפחה או עוזרים זניחים שבעבורם ישראל לא היתה טורחת להפציץ לראשונה בקטאר.

בישראל מודעים לכישלון המהדהד ולהשלכותיו הקשות שעוד צפויות על נתניהו ומקורביו. כבר עתה סופגת ישראל גינויים חמורים ממדינות ידידותיות כולל מטראמפ, מועצת הביטחון תתכנס לדיון מיוחד וקטאר הודיעה על הפסקת התיווך בנושא החטופים והיא שוקלת את תגובתה נגד ״משטר נתניהו״.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״