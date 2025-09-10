 דילוג לתוכן
יום רביעי, 10 בספטמבר 2025
דיווח זר: זו הסיבה לכישלון המהדהד של ההפצצה בדוחא

IMG_6483
רמי יצהר 10 בספטמבר 2025

לפי מקורות זרים, ההפצצה הישראלית בדוחא נחלה כישלון מהדהד. בישראל אומרים באופן לא רשמי כי ״״התוצאות המקוות לא הטשגו״ וכי ברור כי ההפצצה פגעה קשות ביחסים העדינים והמורכבים של קטאר מצד אחד וחשפו שיטות לחימה מצד שני.

הסיבה לכישלון לפי פרסומים זרים: המיועדים לחיסול השאירו את מכשירי הטלפון הניידים שלהם במקום אחר השונה מהחדר שבו נמצאו.

הפצצות נחתו שם בעוד שבכירי חמאס היום המקום אחר. לעומת זאת ההרוגים היו באתר אחר ואלה כנראה בני משפחה או עוזרים זניחים שבעבורם ישראל לא היתה טורחת להפציץ לראשונה בקטאר.

בישראל מודעים לכישלון המהדהד ולהשלכותיו הקשות שעוד צפויות על נתניהו ומקורביו. כבר עתה סופגת ישראל גינויים חמורים ממדינות ידידותיות כולל מטראמפ, מועצת הביטחון תתכנס לדיון מיוחד וקטאר הודיעה על הפסקת התיווך בנושא החטופים והיא שוקלת את תגובתה נגד ״משטר נתניהו״.

רמי יצהר Rami Yitzhar
תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

