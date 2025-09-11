כך המאיס את עצמו נתניהו והפך לאיש השנוא בעולם (וגם בישראל)

ככל שחולפות השעות מתברר עד כמה ההפצצה בדוחא הייתה לא רק כושלת ומיותרת אלא אף מזיקה ומקצינה שלא לצורך את הטענה חסרת המעצורים הגואה בעולם כלפי התנהלות ישראל בהובלת נתניהו.

מועצת הביטחון של האו״ם, שהתכנסה בבהילות לאחר ההפצצה הכושלת אך חסרת התקדים, הניבה החלטה חמורה שהתקבלה פה אחד – כולל ארצות הברית – המגנה בחריפות את המהלך של נתניהו ומציבה את ישראל בעמדה בינלאומית מתגוננת וחשופה לביקורת.

מועצת הביטחון – גינוי חסר תקדים

ביום חמישי, 11 בספטמבר, לאחר דחייה של יממה לבקשת קטאר כדי לאפשר את השתתפות ראש ממשלתה, קיימה מועצת הביטחון ישיבה דחופה בניו־יורק. בסיומה התקבלה החלטה תקדימית: כל 15 המדינות החברות, כולל ארצות הברית, גינו את התקיפה בדוחא והדגישו את הפרת הריבונות הקטרית ואת הסיכון שהיא יוצרת ליציבות האזור.

ארה״ב, שבדרך כלל מגינה באופן כמעט אוטומטי על ישראל בזירות האו״ם, הצטרפה הפעם לגינוי. בכך נשלח מסר ברור: וושינגטון איננה מתכוונת לשאת באחריות על פעולות שלא תואמו עימה ושאינן משרתות את יעדיה האסטרטגיים.

הלוויה רועשת – קטאר כמרכז הכאב

במקביל, נערכו בדוחא הלוויותיהם של ששת ההרוגים בתקיפה, ביניהם איש ביטחון קטרי וחמישה אנשי חמאס. ארונות עטופי דגלי פלסטין וקטאר הובלו במסע הלוויה המוני שבו צעדו אלפי אזרחים לצד בכירי הנהגה מקומית. האמיר, שייח תמים בין חמד אל־תאני, נכח אישית בטקסים, אותת לעולם כולו כי קטאר רואה בתקיפה פגיעה ישירה בה ובכבודה.

חמאס: „רצח תהליך המו״מ כולו״

חמאס מיהר להגיב והכריז כי ההפצצה היא ניסיון לרצוח את תהליך המו״מ על הפסקת האש ושחרור החטופים. דוברי הארגון הדגישו כי הדרישות שלהם לא ישתנו – ואף קראו להחריף את ההתנגדות. מבחינתם, התקיפה לא פגעה בהנהגת חמאס אלא חיזקה את עמדתם מול קטאר ומול דעת הקהל הערבית והבינלאומית.

סדקים בפנים – התנגדות המוסד

בתוך ישראל עצמה מתברר שהמהלך לא היה מקובל על כל זרועות הביטחון. ראש המוסד דוד ברנע התנגד לתקיפה, מחשש שהיא תסכן את המתווך המרכזי – קטאר – ותשבש את הסיכויים לעסקה לשחרור החטופים. חרף ההתנגדות, המהלך אושר בידי נתניהו ובוצע על־ידי צה״ל והשב״כ. כעת, כשברור שהמבצע לא השיג את יעדיו, הביקורת הפנימית הופכת מוחשית ומסוכנת פוליטית לראש הממשלה.

כינוס מדינות ערב – תגובה אזורית מתואמת

במקביל, מדינות ערב הודיעו על כינוס חירום אזורי שייערך בדוחא בסוף השבוע הקרוב. סעודיה, מצרים, ירדן, האמירויות וטורקיה הצטרפו לגינוי החד־משמעי של ישראל. נשיא האמירויות, מוחמד בן זאיד, כבר יצא למסע דילוגים דיפלומטי כדי לבנות חזית אחידה נגד מה שכינו “פגיעה יציבה באיזון האזורי”.

אמריקה מול נתניהו – „שיחה סוערת״

העיתון וול סטריט ג׳ורנל חשף כי הנשיא טראמפ קיים שיחה סוערת עם נתניהו זמן קצר לאחר ההפצצה. לפי הפרסום, טראמפ הביע „חוסר שביעות רצון עמוק“ מהמהלך, שלא תואם עם וושינגטון, והבהיר כי ארה״ב לא תספק גב בינלאומי לפעולות חד־צדדיות המערערות את יציבות המזרח התיכון.

סיכום – חישוב מסלול מחדש

ההפצצה בדוחא, שנועדה לסמן עוצמה, מסתמנת כצעד שנכשל גם טקטית וגם אסטרטגית. היא גררה גינויים חסרי תקדים, ערערה את היחסים עם וושינגטון, פגעה במו״מ על החטופים ויצרה חזית ערבית מאוחדת נגד ישראל. ככל שחולפות השעות, מתברר שהמהלך לא רק שלא הועיל – אלא חיזק את בידודה של ישראל והותיר את נתניהו בעין הסערה הבינלאומית.

״עניין מרכזי״