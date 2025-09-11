מחבלים פוצצו מטען על ״פנתר״ בגדה

מוקדם יותר היום התפוצץ בגדה מטען על רכב צבאי מסוג "פנתר".

כתוצאה מהפיצוץ, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו.

כוחות צה"ל מחטיבת אפרים ממשיכים בסריקות במרחב.

*צה"ל תקף מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה*

צה"ל תקף לפני זמן קצר באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, תשתיות באתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה אסטרטגיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא בלבנון.

בנוסף, צה"ל תקף תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-זראריה.

הימצאותן של תשתיות הטרור שהותקפו מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.

״עניין מרכזי״