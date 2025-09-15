גרמניה גם אלופת עולם וגם אלופת אירופה בכדורסל

הסתיים היורובאסקט: גרמניה היא אלופת אירופה החדשה בכדורסל אחרי גמר דרמטי מול טורקיה. היוונים של יאניס דורגו במקום השלישי

נבחרת הברזל גברה אמש על טורקיה 83:88 בגמר יורובאסקט 2025 שנערך באולם Xiaomi Arena שבלב ריגה, לטביה. בכך השלימה גרמניה דאבל מפואר – גם אלופת העולם וגם אלופת אירופה, הישג נדיר ששייך לגדולות מכולן.

⸻

הגמר: קרב של עצבים – שרודר עשה את ההבדל

המשחק על הזהב היה מותחן אדיר. שתי הנבחרות החליפו הובלות 15 פעמים ובמהלכו נרשמו לא פחות מ־11 שוויונים. טורקיה, עם אלפרן סנגון המצוין (28 נקודות), נראתה בדרך להפתיע, אבל אז דניס שרודר התעלה.

ברבע הרביעי, דקה לסיום, קלע שרודר סל קריטי בחדירה, הוסיף ג’אמפ גדול, וב־18 שניות לסיום חתם עניין עם שתי זריקות עונשין מדויקות. טורקיה עוד ניסתה שלשה נואשת – אך החטיאה.

שרודר, שסיים כ־MVP של הטורניר, אמר בדמעות: “במחצית השנייה הכל נכנס. החברים שלי אמרו לי שוב ושוב: ‘תזרוק, תזרוק’. בסוף הצלחתי לקלוע את הסלים הקריטיים.”

לצידו, איסק בונגה קלע 20 נקודות והיה הברומטר של הנבחרת בהגנה ובריבאונדים, בעוד פרנץ ואגנר תרם נקודות ויציבות. מנגד, סנגון היה בלתי ניתן לעצירה רוב המשחק, אך עבירות קריטיות הורידו את הטורקים ברגע האמת.

⸻

יאניס מחזיר את יוון למרכז

בקרב על הארד גברה יוון על פינלנד 89:92, כשיאניס אנטטוקונמפו סיפק הופעה לפנתיאון: 30 נקודות, 17 ריבאונדים ו־6 אסיסטים.

הפינים חזרו מפיגור דו־ספרתי וצימקו עד לפוזשן אחד, אבל יאניס, קור רוח אמיתי, עמד בלחץ וקלע את זריקות העונשין המכריעות. בכך הבטיח ליוונים חזרה לפודיום אחרי שנים ארוכות.

⸻

סיכום יורובאסקט: גרמניה מושלמת, טורקיה מתעוררת, פינלנד מפתיעה

גרמניה סיימה טורניר מושלם במאזן 0:9, והציבה עצמה ככוח הדומיננטי בעולם אחרי הזכייה גם במונדובאסקט 2023. טורקיה אמנם הפסידה בגמר, אבל עם סנגון ככוכב עולה היא שוב נחשבת מועמדת אמיתית לתארים בעתיד. פינלנד סיימה חצי גמר היסטורי והוכיחה שהיא כבר לא נבחרת שולית אלא כוח מתפרץ.

⸻

ישראל – חלום שהסתיים מול יוון

נבחרת ישראל נעצרה בשמינית הגמר לאחר הפסד 84:79 ליוון. החבורה הישראלית נלחמה בגבורה מול יאניס ושות’, אבל לא הצליחה לבלום את העוצמה היוונית.

המאמן סיכם: ״שיחקנו מול אחד הגדולים בעולם ועמדנו בכבוד. זו חוויה שתבנה אותנו להמשך״.

הקפטן הוסיף: ״הרגשנו שאנחנו חלק מהאליטה. זה נותן לנו רעב ותיאבון לעוד״.

⸻

טקס הגביע – רגע של דמעות ושמחה

עם שריקת הסיום, שרודר וחבריו קרסו על הפרקט בדמעות. הקפטן קיבל את הגביע מנציג פיב״א והניף אותו מול 12 אלף אוהדים שהפכו את Xiaomi Arena לגועשת. השחקנים חגגו עם הדגלים, הקהל הגרמני פרץ בשירת ניצחון, והתחושה הייתה של היסטוריה חיה: גרמניה אלופת אירופה, גרמניה אלופת העולם.

⸻

יורובאסקט 2025 ייזכר כאליפות של דרמות, מהפכים וניצחונות גדולים: גרמניה בשיאה, יאניס מחזיר את יוון למרכז, טורקיה גאה בהווה ובדור העתיד, ישראל מגלה לב ונשמה, וריגה – בירת הכדורסל של אירופה.

