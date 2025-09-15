כיבוש עזה יגרום לבריחת מוחות, להגירת בעלי ההון ולקריסה כלכלית

נתניהו הודה היום לראשונה בפומבי שהוא מבין היטב כי הוא מוביל את ישראל למצב קיצון של בידוד עולמי חסר תקדים, כזה שאפילו צפון קוריאה לא חוותה מעולם ועל כן הוא מודיע שנצטרך להתרגל ולהפוך למשק אוטרקי, כלומר לאזרחי ישראל יהיו רק מוצרים ומזונות שאנחנו נוכל לייצר בעצמנו. רוב אזרחי המדינה גם יהיו כלואים בארץ ללא אפשרות תנועה לחוץ לארץ בדומה למצור שבו חיים תושבי הגדה ועזה זה עשרות שנים. ייקח זמן להבנה הזו לחלחל לפשוטי העם ולביביסטים המכורים והשאלה האם ההתעוררות הפוליטית לא תהיה מאוחרת מדי.

ובינתיים, עשרות כלכלנים בכירים בהם פרופסורים לכלכלה, נגידים לשעבר של בנק ישראל, מנכ"לים של חברות גדולות ומשרדים ממשלתיים ומומחים פרסמו הודעה משותפת המזהירה את עם ישראל ממעללי נתניהו וממה שזה יחולל לכלכלה הישראלית אם כיבוש כזה יהפוך לשליטה צבאית קבועה ומתמשכת.

ישראל מוזהרת מפי מומחיה ובכיריה כי כיבוש רצועת עזה יכניס את מדינת ישראל למשבר כלכלי עמוק, יוביל להאטת הצמיחה, לעלייה במסים, לפגיעה בדירוג האשראי ולהטלת סנקציות בינלאומיות כלכליות ומדיניות נרחבות שיגרמו למשבר עמוק בחברה הישראלית המורגלת בחיי שפע.

חמור לא פחות, המהלך שזומם נתניהו כדי להנציח את שלטונו יגרום להאצת בריחת מוחות מישראל ולהגירה חשאית אך מתמשכת של השכבה המובילה שבזכותה ישראל היא מה שהיא היום.

אם לתמצת את המסמך המפחיד אלה ההשלכות הכלכליות שייגרמו למדינה:

🔴 תהיה בריחת מוחות מישראל והעדפת תעסוקה בחברות בינלאומיות זרות.

בארץ צפויה חדה בפריון ובתוצר.

🔴 צפוי גידול מתמשך ביחס חוב-תוצר וסיכון ממשי למשבר חוב. במילים אחרות החוב הלאומי יזנק עד שישראל עלולה להקלע למצב של סף קריסה כלכלית.

🔴עלויות הכיבוש היו של מאות מיליארדים בשנה כולל עלות אחזקת הצבא, גיוס מילואים מוגבר, הצטיידות בנשק ועלויות השלטון על שני מיליון העזתים.

מיליארד שקל על ממשל צבאי, תשתיות ושירותים הומניטריים לתושבי עזה.

מהלכי נתניהו מובילים לציצוש ודאי של האיומים של מדינות המערב בהטלת סנקציות כלכליות חמורות מצד מדינות אירופה ושותפות סחר מרכזיות.

הסכמי אברהם יקרסו והשלום על מדינות ערב המתונות בסכנה מוחשית.

למרבה הצער, נתניהו מודע היטב לסיכונים הללו אך נקלע לסיחרור נפשי מסוכן הגורר את ישראל לאבדון, ואין מי שיעצור את הטירוף בזירה הפוליטית המקומית. היחיד שעוד יכול באמת לעשות משהו הוא טראמפ אבל הוא, מה איכפת לו שישראל תקרוס?

ובמילים שלו היום:

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה כי ישראל נמצאת במצב מדיני קשה מול אומות העולם, ואמר: "אנחנו נצטרך יותר להסתכל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים" (משק שנשען על עצמו – ש"ט). בכנס החשב הכללי בירושלים הוא אמר כי "ניתקל במחסומים מסוימים בסחר העולמי, אנחנו בעולם מאוד מאתגר. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו תעשיות הנשק שלנו יהיו חסומות אנחנו נצטרך להיות אתונה וסופר ספרטה. אין לנו ברירה. לפחות בשנים הקרובות ניאלץ להתמודד עם ניסיונות הבידוד הללו. מה שעבד עד עכשיו, לא יעבוד מעכשיו".

