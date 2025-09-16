נתניהו מנסה לתקן את הנזקים שגרם בנאום ספרטה שטלטל את כלכלת ישראל

נאום ספרטה של נתניהו היה כה מפחיד עד שראש הממשלה החליט לשאת הערב נאום כלכלי מתקן ומאזן, מחשש שהבורסה, שפתחה את היום בירידות חדות וננעלה בירידות מתונות, תצבור אנרגיות שליליות וחששות גוברים מפני הידרדרות למשבר כלכלי, פיננסי ומוניטרי – נוסף למצור המדיני ההולך ומתהדק סביב ישראל.

“אנחנו לא ספרטה סגורה – אנחנו אומת הסטארט-אפ”

נתניהו פתח את דבריו בהתייחסות ישירה לסערה שפרצה בעקבות נאומו אמש:

“שמעתי את מי שנבהלו מהדימוי לספרטה. חשוב לי להבהיר – לא דיברתי על משק אוטרקי, לא התכוונתי למדינה מנותקת. ישראל לעולם לא תסגור את עצמה. להפך. כוונתי הייתה ברורה: אנחנו חייבים עצמאות בתעשיות הביטחוניות שלנו. אנחנו נבנה כאן תעשיות מתקדמות, נגדל מהנדסים, נפתח טכנולוגיות – כדי שלא נהיה תלויים באיש באספקת נשק.”

בהמשך חיזק את המסר:

“ישראל היא אומת החדשנות. גם בזמן מלחמה, גם תחת איום, אנחנו מציגים צמיחה, יצוא, יציבות פיננסית ושקל חזק. העולם כולו נדהם מכך שדווקא כשמדינות אחרות היו קורסות – הכלכלה הישראלית ממשיכה להפתיע בעוצמתה.”

ציטוטים נוספים מנאום נתניהו

נתניהו המשיך בסדרת אמירות שנועדו להרגיע את הציבור ואת השווקים:

על שוק ההון:

“הבורסה בתל אביב היא לב ליבה של הכלכלה הישראלית. ראינו ירידות – אבל ראינו גם התאוששות. זה סימן לעוצמה ולאמונה. משקיעים יודעים שהעתיד של ישראל בטוח.”

“אנחנו נגן בכל כוחנו על דירוג האשראי של מדינת ישראל. נמשיך במדיניות אחראית, נשמור על חוב נמוך יחסית, ונדאג לכך שהמשק הישראלי יישאר אטרקטיבי.”

“אין מקום אחר בעולם שבו תוך כדי מלחמה ממשיכים להקים סטארט-אפים חדשים, לגייס הון ולהשיק פיתוחים פורצי דרך. ההייטק הישראלי הוא מנוע הצמיחה שלנו – והוא ימשיך להוביל אותנו קדימה.”

“חברות ענק ממשיכות להשקיע כאן. הן מבינות – ישראל איננה ספרטה של ימי קדם, אלא סיליקון ואלי של העתיד.”

מה קרה בבורסה היום

נאום ספרטה אמש הטיל צל כבד על השווקים, והבוקר נרשמה פאניקה:

מדד ת”א-35 פתח בירידה חדה של כמעט 3%, אך ננעל בירידה מתונה של כ-0.3% בלבד.

מדד ת”א-125 סיים בירידה של כ-0.5%.

ענפי נדל”ן וביטוח ספגו ירידות כבדות יותר – סביב 1-2%.

מניות דגל כמו מנועי בית שמש, נקסט ויז’ן, ישראמקו, אנרג’יאן וקבוצת דלק איבדו גובה משמעותי.

באג”ח הממשלתיות נרשמו עליות בתשואות – ביטוי לחששות המשקיעים.

השקל, שנחלש בבוקר מול הדולר והאירו, התאושש לקראת נעילת המסחר.

סוחרים תיארו את היום כ”רכבת הרים”: בבוקר – חרדה מוחשית, בערב – התאוששות מתונה, בעיקר בזכות דברי ההרגעה של ראש הממשלה.

העולם מתבונן – ומופתע

התקשורת הבינלאומית עקבה בדריכות. ב-Financial Times נכתב כי “מעטות המדינות המסוגלות לשדר מסר של יציבות כלכלית תחת אש – ישראל היא אחת מהן.”

ב-Bloomberg הוסיפו: “מה שנתפס אמש כאיום על בידוד כלכלי, הפך היום לסיפור של עמידות, בזכות נאום מתקן של נתניהו.”

השורה התחתונה

נתניהו ניסה לתקן את עצמו – ולהחזיר אמון. אם אמש “ספרטה” נראתה כהפחדה מסוכנת, הרי שהערב המסר היה של תקווה ואמונה ביכולת הישראלית.

ובינתיים, הבורסה עדיין חיה על הקצה – בין חרדה לתקווה, בין ירידות חדות להתאוששות מהוססת. השאלה הגדולה: האם מילים יספיקו כדי לייצב את השווקים, או שיידרשו צעדים כלכליים אמיתיים כדי לשכנע את המשקיעים שהעתיד הישראלי בטוח באמת.

“עניין מרכזי” מסכם:

בוקר של פחד, ערב של הרגעה. ספרטה מול אומת ההייטק. ישראל שוב הצליחה להפתיע – הפעם את עצמה, את השווקים ואת העולם כולו.