אין גבול לנוכלות: שכר חדר כתייר כדי לגנוב חשמל לצורך כריית מטבעות קריפטו

הנוכלות החדשה ב-Airbnb: תיירים שמתחפשים לנופשים, אבל גונבים חשמל לכריית קריפטו

הדרמה בצפון קרוליינה

מה שהתחיל כהשכרת חדר תמים דרך Airbnb הפך לסיוט כלכלי: מארחת מצפון קרוליינה קיבלה אחרי שלושה שבועות חשבון חשמל מנופח של כ־1,500 דולר. היא לא הבינה מה קרה — עד שפתחה את מצלמות האבטחה וגילתה: האורח שהציג עצמו כתייר מנומס הביא עמו עשר מכונות כרייה, הציב אותן בנכס והפעיל אותן ללא הפסקה.

בזמן שהמארחת שילמה את החשבון, האורח יצא עם רווח מוערך של מאה אלף דולר בקריפטו. היא קיבלה הלם. הציבור קיבל שיעור חדש: כך נראית נוכלות מודרנית — שוכרים תמימים למראה שהופכים בית פרטי ל”חוות כרייה” חשאית.

⸻

איך זה עובד?

האורחים נכנסים לבית המושכר עם ציוד מיוחד – מחשבי כרייה רבי־עוצמה. הציוד הזה פועל 24/7, צורך כמויות אדירות של חשמל ומפיק חום ורעש. מי שמשלם את החשבון הוא כמובן בעל הנכס – לא ה”נופשים”.

כך הנוכלים מנצלים את הפער בין מה שמצופה משוכר לבין מה שאי אפשר לראות בעין בלתי מזוינת.

⸻

ההשלכות הקשות לבעלי נכסים

• הפסד כספי ישיר – חשבון חשמל מנופח שיכול לבלוע את כל הרווח מהשכרת הנכס ואף להפוך את העסקה להפסד.

• סיכון לתשתיות הבית – עומס יתר עלול לגרום לקפיצות חשמל, נזק ללוח הבקרה, קצרים או אפילו שריפה.

• שחיקה באמון – המארחים מוצאים עצמם שואלים: מי נכנס אלי לבית? תייר אמיתי – או כורה שמבקש חשמל בחינם?

⸻

הכרייה והמחיר האמיתי: חשמל

כריית קריפטו היא עסק רעב לאנרגיה. כל מכונת כרייה צורכת חשמל כמו מקרר גדול. חוות בינוניות צורכות כמו עיר שלמה. רשת הביטקוין לבדה צורכת כיום יותר חשמל ממדינות שלמות – נורבגיה, צ’ילה או ארגנטינה.

המשמעות: זה לא רק חשבון מנופח – אלא תעשייה שלמה שיכולה למוטט רשתות חשמל מקומיות.

⸻

איראן כדוגמה עולמית

במדינות שבהן החשמל זול ומסובסד, כמו איראן, התופעה יצאה משליטה. חוות כרייה קמו בכל פינה – במפעלים, בבסיסים ואפילו במסגדים. התוצאה: הפסקות חשמל תכופות, פגיעה באספקה לבתי חולים ותעשיות, וקריסת אמון ציבורי. השלטון נאלץ לאסור כרייה, להחרים ציוד ולהטיל קנסות – אבל הכרייה הפיראטית נמשכת.

מה יכול לעשות בעל דירה?

1. עדכון תנאי השכירות – כמו שעשתה המארחת בצפון קרוליינה: לנסח בבירור איסור על כריית קריפטו וטעינת רכבים חשמליים ללא אישור.

2. פיקוח בזמן אמת – להשתמש במד צריכת חשמל חכם שיתריע על קפיצות חריגות.

3. פיקדון ביטחון גבוה יותר – להבטיח שאם יקרה נזק או חשבון חריג – ניתן יהיה לגבות מהאורח.

4. צילום והוכחות – מצלמות אבטחה באזורים ציבוריים יכולים לספק גיבוי במקרה של מחלוקת מול Airbnb.

⸻

השורה התחתונה

כריית קריפטו בנכסים פרטיים היא לא רק בעיה של חשמל – זו דרמה כלכלית חדשה שמאיימת על שוק השכירות הקצרה. הנוכלים מצאו שיטה זולה להתעשר – והקורבנות הם בעלי הדירות, שלפעמים מגלים את הנזק רק אחרי שעזבו האורחים.

המקרה מצפון קרוליינה הוא תמרור אזהרה אדום: בלי חוקים ברורים, פיקוח וערנות – כל בית מושכר עלול להפוך בן לילה למכרה חשמל, שבו הכסף זורם החוצה – והבעלים נשאר עם החשבון.

⸻

📌 עניין מרכזי – כאן מביאים את הדרמות הגדולות של עידן הקריפטו, מהבתים בצפון קרוליינה ועד למתקפות החשמל באיראן.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999

www.news-israel.net