הטרנד החדש: כוכבי טיקטוק מקיימים סיורים מודרכים במרכזי בידור

באירוויזיון בבזל, אוסטריה ניצחה, אך קולות הציבור העניקו את התמיכה הרחבה יותר לישראל במקום השני. הביצועים של השיר הישראלי עוררו מחאות ציבוריות ברחבי אירופה על השתתפותה של מדינה במלחמה פעילה.

מדינות כמו ספרד, הולנד, אירלנד וסלובניה הביעו התנגדות להשתתפות ישראל באירוויזיון הקרוב אם המצב לא ישתנה. חלקם טוענים שהאמנות לא יכולה להיות מנוצלת כסוג של “סוללת פנים ציבורית”.

מנגד, דוברים ממדינות במערב ומזהירות פוליטיות כמו קאיה קאלאס, נציבת האיחוד האירופי לעניינים חיצוניים, גינו את הרעיון של חרם תרבותי ודיברו על ההפרדה בין ממשלה לאזרחים.

🌐 תרבות בעולם מחוץ למזרח התיכון

מוזיקה וסמים בבריטניה וספרד

סימני קריאה חדשים בממלכה הבריטית: ממשלת בריטניה אישרה רגולציה חדשה שתחמיר את הענישה על שימוש בסמים קלים בקונצרטים – מתוך התגייסות ציבורית בעקבות מקרי פציעות והרעלות.



בספרד, פסטיבל מוזיקה גדול בסביליה בוטל ברגע האחרון עקב אי־וידוי של רשויות על סיכון בטיחותי במחיאטלים — קהל עצבני דורש פיצוי, ואמנות הפופ והדאנס נשמעת מטווח בלי הגנה.

קולנוע אסייתי עולה

בדרום קוריאה, הסרט “The Last Blossom” זוכה פרסים בינלאומיים ומדבר על טראומות ילדות בזמן מלחמה. הסרט זוכה גם ב־Cannes וגם ב־Venice יהיה מועמד פרסי האוסקר הבאים.

ביפן, תעשיית האנימה חווה שינוי: פרויקט חדש שמחבר אנימטורים מקומיים עם סטודיואים במערב — כדי לפתח סדרות שמכילות תכנים בינלאומיים ותרבותיים שתי־כיווניים — כבר פורסם כי ישתחררו סדרות ב־Netflix, Amazon ובדיסני פלוס.

סלבס ומחאות: קול שונה בעולם הסלבס

Zendaya פרסמה קמפיין פומבי שבו דיברה על בריאות הנפש בתעשיית הבידור — עקב לחצים מהמדיה החברתית וההשוואות הבלתי פוסקות.

Shawn Mendes ביטל סיבוב הופעות באסיה בעקבות טענות על תנאי עבודה בלתי אנושיים לצוות והובלה לא אחראית של ציוד.

בוליווד: השחקנית פריאנקה צ’ופרה הובילה מחאה בקרב השחקנים לנורמות שכר הוגנות, במיוחד לנשים — נושא שהפך לדיון ציבורי גדול בהודו.

🎭 אמנות במאבק: תיאטרון, ספרות ופסטיבלים

תיאטרון Globe בלונדון עורר סערה לאחר הצגת מחאה שמבקרת אי צדק עולמי — גורמים פוליטיים דרשו לבטל את ההצגה, אבל היא זכתה מבחינת הקהל והביקורות.

פסטיבל הספרות העולמי בלונדון: בין השאר הוזמן הסופר הסורי אמין אל סעעד — החברה מחולקת — חלק רוצים לשמוע את קולו, אחרים מאשימים אותו ב”פוליטיקה פרובוקטיבית”.

אצלנו בארץ: פסטיבל טראנס־מזרח התיכון במזרח ירושלים נדחה בעקבות אישורים בירוקרטיים, מה שמלהיב שוב את הדיון על תרבות ועלות גישה לאמנות.

🔍 סיפורים קטנים, השפעות גדולות

טיקטוקרים צעירים ביפן התחילו לשווק סיורים קטנים בשוטטות לילה בשכונות טוקיו — הביקוש העצום מעורר שיווק ואפילו שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות.

הרשתות החברתיות היו במרכז סערת תמונה אחת של סלב שמפורסמת בטענה שהיא מתעלמת מהמצוקה החברתית במדינה — הדיון נמשך שבועות; פוסטים אסורים, מחאות פרופיל גבוה, אולי שינוי אמון.

🧭 השורה התחתונה

2025 בעולם התרבות לא דומה לשום שנה שלעולם נח…

זה שנה שבה אמנות, בידור וסלבס הם לא רק בידור — הם כוח השפעה, קרקע מחאה, קול מגויס, פקטור פוליטי וכלכלי.

אם פעם ביקרת בסרט או בפסטיבל כדי לברוח — עכשיו מגיעים לשם כדי לשמוע, לראות ולהשפיע.

📌 Inyan Merkazi — כל משב הרוח בעולם הבידור, עכשיו חורק, חדש, לא מתפשר.