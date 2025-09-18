הסנטור האמריקני הראשון המצהיר פומבית שנתניהו מבצע רצח עם בעזה הוא דווקא יהודי

ברני סנדרס מאשים: “זה רצח עם” — הסנאטור הראשון שמגדיר כך את המלחמה בעזה

סנאטור ברני סנדרס (וורמונט) קבע לראשונה בפומבי כי מעשי ישראל בעזה הם “רצח עם”, במהלך מאמר דעה שפרסם באתר הרשמי שלו תחת הכותרת “It Is Genocide” — צעד היסטורי ההופך אותו לסנאטור המכהן הראשון שמאמץ את ההגדרה הזו.

מי הוא ברני סנדרס?

ברני סנדרס איננו סתם סנאטור שולי. מדובר בדמות פוליטית בולטת בארה״ב: סוציאל-דמוקרט ותיק, סנאטור ותיק מטעם מדינת ורמונט, ומי שהתמודד פעמיים לנשיאות ארה״ב בפריימריז הדמוקרטיים מול הילרי קלינטון (2016) וג׳ו ביידן (2020). סנדרס, בן למשפחה יהודית שהיגרה מפולין, הוא אחד הפוליטיקאים היהודים הבכירים ביותר בארה״ב. לאורך השנים הבליט את זהותו היהודית, אך במקביל ביקר בחריפות את ממשלות ישראל על מדיניותן כלפי הפלסטינים. עמדותיו נותנות משנה תוקף להצבעה זו — שכן מדובר בקול יהודי, פרוגרסיבי ובעל השפעה אדירה בזירה הציבורית והפוליטית האמריקאית.

מה בדיוק אמר סנדרס

במאמרו כתב סנדרס כי “המסקנה בלתי נמנעת: ישראל מבצעת רצח עם בעזה”, כשהוא מסתמך על הערכות של מומחים למשפט בינלאומי וארגוני זכויות אדם, וקרא להפסיק את שותפותה של ארה”ב לפעולות — לרבות עצירת מכירות הנשק לממשלת נתניהו.

למה זה חשוב

זו הפעם הראשונה שסנאטור מכהן מגדיר את המלחמה כרצח עם — ציון דרך בשיח הפוליטי האמריקאי, שעשוי להשפיע על סנאטורים נוספים ועל הדיון סביב סיוע צבאי לישראל.

ההכרזה באה זמן קצר לאחר דו”ח ועדת חקירה של האו״ם שקבע כי ישראל מבצעת רצח עם — הקשר שמחדד את המשקל הציבורי והמשפטי של אמירת סנדרס.

הקשר פוליטי: מה הוא דורש עכשיו

סנדרס — מבכירי השמאל הדמוקרטי — דוחף זה תקופה לצעדים מעשיים: עצירת העברות נשק, לחץ דיפלומטי להפסקת אש מיידית והגברת הסיוע ההומניטרי. בחודשים שקדמו להצהרה הוביל יוזמות להגבלת נשק לישראל, ואף רשם תמיכה של חלק מחברי המפלגה הדמוקרטית בהצבעות נגד עסקאות נשק.

האם הוא באמת הראשון?

גופי תקשורת מרכזיים בארה״ב ובעולם דיווחו כי סנדרס הוא הסנאטור הראשון שמגדיר את הלחימה כ”רצח עם”. כלי תקשורת בולטים כ־Politico, The Guardian, Axios, Irish Times ו־Times of Israel אימתו את הייחוס ואת ניסוחיו.

מי מצטרף לקו של סנדרס

באותו יום פרסמה גם חברת הקונגרס מב׳ ורמונט, בקי בלינט, מאמר שבו הגדירה את פעולות ישראל כ”רצח עם” — מה שמדגיש התרחבות השיח במחנה הדמוקרטי, גם בקרב נבחרים יהודים.

מה הלאה — המשמעויות המעשיות

הצהרת סנדרס עשויה להאיץ:

מאבק פנימי במפלגה הדמוקרטית סביב המשך הסיוע הצבאי; לחצים גוברים על הממשל בוושינגטון לקדם הפסקת אש ופתרונות הומניטריים; הרחבת השימוש בשיח משפטי בינלאומי (רצח עם/פשעי מלחמה) בזירה הקונגרסיאלית. דיווחי Politico ו־Axios מתארים את המהלך כמשנה־משחק במישור הפוליטי והציבורי.

תגובות ראשונות

בעת פרסום הידיעה טרם נמסרה תגובה רשמית מהבית הלבן. בכלי תקשורת מרכזיים מציינים כי סנדרס חיזק את הקו של פרוגרסיבים בקונגרס שהחריפו ביקורת על ישראל מאז החידוש בלחימה.

השורה התחתונה

הכרזת סנדרס שישראל מבצעת “רצח עם” בעזה — מגובה במאמר רשמי ובסיקור חד־משמעי — מציבה רף חדש לדיון בקונגרס ומסמנת קרב פוליטי לקראת צעדים ממשיים נגד המשך הסיוע לישראל והחרפת הלחץ להפסקת אש.

Inyan Merkazi — סיקור מיוחד.