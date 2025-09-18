חדשות הרכב: מגמות, מכירות וחדירת הסייבר ששיתקה את ייצור מכונית היוקרה הנוצצת

הנה כתבה מפוארת המעודכנת על כל החדשות האחרונות בעולם הרכב — חידושים, אתגרים ומגמות בולטות — ב״עניין מרכזי״:

🏎️ העולם על גלגלים — כל החדשות הכי חמות מתחום הרכב כרגע

BMW מעבירה ייצור ל-Debrecen: דגם ה-iX3 ברכב ייצור המוני

BMW הודיעה שתתחיל בייצור סדרתי של דגם iX3 חשמלי במפעל בדברצן בהונגריה, החל מסוף אוקטובר 2025.

המהלך נועד לתת מענה תחרותי נגד המתמודדים הסינים בשוק הרכב החשמלי, לצד הגדלת קיבולת הייצור של BMW עצמה. המכוניות הראשונות אמורות לצאת לשווקים האירופיים במרץ 2026.

סין קובעת כללים חדשים לבטיחות מערכות סיוע בנהג (Level 2)

משרד התעשייה בסין פרסם טיוטת תקנות חדשות שמטרתן לחזק את הבטיחות במערכות סיוע נהג מדרגה 2.

התקנות יחייבו את המערכת לזהות אם הנהג אינו פעיל ולהפסיק לפעול אם ההתראות לא נענות.

התקנות צפויות להיכנס לתוקף בשנת 2027.

Ford מפחיתה כוח אדם בגרמניה עקב ביקוש חלש לרכבים חשמליים

Ford הודיעה על הפסקת אספקה בכ-1000 משרות במפעל ב-Cologne שבגרמניה, בעקבות ביקוש נמוך מהרצוי לדגמי EV.

המפעל יפעל במערכת סменית אחת בלבד החל מינואר 2026. בנוסף, החברה מתמודדת עם גלי זימונים חוזרים וריקולים מוצרים מרובים.

Jaguar Land Rover הופסקה לייצור לאחר מתקפת סייבר

מתקפת סייבר משמעותית שתקפה את Jaguar Land Rover בתחילת ספטמבר 2025 השביתה קווי ייצור באתרים כגון Solihull, ליברפול וסלובקיה.

ההשבתה נמשכת לפחות עד ה-24 בספטמבר, והחברה עובדת עם מומחי סייבר מהממלכה המאוחדת כדי לטפל באירוע.

תחרות עולה בשוק EV באירופה — Volkswagen מתגוננת

Volkswagen התחייבה בשלב זה להתמודד מול תחרות מ-EV של חברות סיניות הזולגות לשוק האירופי. החברה הכריזה על מתווה חדש הכולל שיפור בתוכנה, שיתופי פעולה עם Rivian ו-Xpeng, והוזלת דגמים בסיסיים שמתחילים סביב €25,000.

זהו חלק ממאמץ שיווקי וטכנולוגי מול ירידה במכירות ומחירים שנלחמים בהם.

מגמות כלליות גלובליות

מכירות רכבים חשמליים (BEV + PHEV) בעולם עלו ב־25% לשנה הנוכחית, עם כ־12.5 מיליון יחידות עד כה.

באירופה — הצמיחה במדינות נאמנה, במיוחד במכירות רכבים חשמליים, שלבים חדשים בתשתיות טעינה מתעכבים.

בסין — התעשייה מנופחת, עם ייצור שמעל הביקוש שהוביל למלאים גדולים, ירידה ברווחיות, ושיח חדש על מדיניות הממשלה שעלולה לשנות בעקיפין את מסלולי הצמיחה העתידיים.

מה קורה בישראל

מותגי רכב סיניים כמו Jaecoo ו־Chery מתחרים באופן אגרסיבי בשוק המקומי — בצילם של מחירים תחרותיים, דגמים היברידיים וחשמליים.

בדצמבר 2024 עד יוני 2025 נרשמה ירידה של כ־8.9% בייבוא כלי רכב לישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הדגם החשמלי הנמכר ביותר בישראל בחצי הראשון של 2025 היה Xpeng G6, שעקף את Atto 3 של BYD.

גם בישראל שוק ה-EV מתכווץ: ברבעון הראשון של 2025 נרשמה ירידה רבה (כ־30.8%) במכירות רכבים חשמליים מתוך כלל המכירות החדשות. Teile מהיעדר תשתיות טעינה והתייקרות רכבים.

השורה התחתונה

העתיד של הרכב הוא חשמלי, אוטונומי ומחובר — אבל הוא לא עובר חלק. יצרניות מתרוצצות להוריד מחירים, לשפר תוכנה, לחזק תשתיות טעינה — בעוד שהרגולציה והביטחון (פגיעה דיגיטלית, ביקוש מתעתע) מהווים אתגרים משמעותיים. בישראל, הדיירים החדשים — הסינים — מאיימים על השוק הקלאסי, אבל הצמיחה ברכבים חשמליים מתעכבת במידה ניכרת.

📌 Inyan Merkazi — סקירת עולם הרכב החי והעדכני.