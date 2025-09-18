נאום ספרטה גרם נזקים משמעותיים למשקיעים בבורסה של תל אביב

יום המסחר בת״א נפתח בירידות והמשיך בתנודתיות גבוהה, כשהמדדים המובילים נסגרו בירידות מתונות עד בינוניות. ב”גלובס” סיכמו כי לאחר פתיחה שלילית חדה, הירידות נרגיעו לקראת הסגירה – אך המגמה השבועית עדיין שלילית. עוד צוין גידול חד בפעילות המשקיעים (כ־25%) מאז נאום “ספרטה” – הן בפתיחת חשבונות והן במחזורי מסחר, אינדיקציה לשוק דרוך ועצבני.

הקשר: נאום “ספרטה”. יום קודם לכן זוהו ירידות חדות על רקע דברי רה״מ בנימין נתניהו על “בידוד מדיני” ו*“כלכלה עם סממנים אוטרקיים”*. לפי Ynet, המסר הזה נתפס שלילי בשוקי ההון, והמסחר נסגר באדום כבר באותו ערב. למחרת, גם לאחר ניסיונות ההסבר וההרגעה, הירידות חזרו בהובלת סקטורים רגישים לסיכון.

מי הוביל את המהלך? לפי Bizportal, מניות הביטוח שזינקו בתחילת היום עברו במהירות לירידות (עד ~1.5% תוך־יומי), ובסיכום היום נסגרו שליליות – דוגמה לאותה תנודתיות גבוהה. ב-TheMarker הדגישו כי גם ניסיון ההסבר המאוחר של נתניהו לא שינה את סנטימנט המשקיעים, והמדדים ירדו סביב ~2% באותו יום.

דולר/שקל – ברומטר החשש. השקל נחלש קלות בסמוך לאירועים; השער היציג עמד סביב ₪3.34 לדולר (בנק ישראל). במקביל, בזירות רציפות ראינו מסחר סביב 3.33–3.34 ש״ח. תזוזה כזו, גם אם לא דרמטית, תואמת אווירת זהירות בשוק המקומי.

למה זה קורה? שלושה גורמים מרכזיים:

אי־וודאות פוליטית/גיאו־פוליטית – מסרים על בידוד והקשחת תנאים כלכליים מרימים פרמיית סיכון, קודם כל בבנקים, ביטוח וקבלנות. תקשורת לשוק – כשנרטיב כלכלי נתפס כפחות־ידידותי לצמיחה/השקעות זרות, התמחור מתעדכן מהר. (TheMarker על “לא עזר – ירידה ~2%”). דולר/שקל – כל זליגה מעלה בדולר/שקל משקפת רתיעה מסיכון מקומי ומכבידה על תמחור מניות (בעיקר יבואניות חוב במט״ח/תלות בייבוא).

מה ראינו במדדים עצמם? באתר הבורסה נרשמו ירידות בת״א-35 ובת״א-125, לצד מחזורי מסחר ערים מהממוצע; התנהגות אופיינית לימים מתוחים (פתיחה חדה, ניסיון תיקון, סגירה שלילית מתונה יותר).

הערכת מצב קדימה – מה לחפש בימים הקרובים:

מסרים מרסנים וברורים מהדרג הכלכלי–מדיני: שוק ההון יגיב חיובית לקווי מדיניות קונקרטיים (גרעון/גיוס חוב/לוחות־זמנים לרפורמות). (TheMarker: ניסיון ההרגעה הקודם לא הספיק – צריך תכנים ולא רק רטוריקה).

שער החליפין: התייצבות סביב 3.30–3.35 תשדר דה-אסקלאציה חששית; חריגה מעל אזורי 3.40 תחזק לחץ מכורח תמחור סיכון.

דוחות חברות ובנקים: עדכון תחזיות סיכון, הפרשות לאשראי ושינויים בהון עצמי – אלו יכריעו אם המימוש יהפוך למגמה.

תיאבון זר: חזרתם של קונים זרים למדדים הגדולים (TA-35) תהיה סמן לתחתית קרובה; היעדרם – סמן להמשך סטייה תנודתית.

השורה התחתונה. מאז “נאום ספרטה” ראינו זינוק בתנודתיות ובפעילות, ירידות רוחביות אך לא קריסה, ושקל שנע סביב 3.34 לדולר – תמונת שוק שמאותת: האמון “לא נשבר”, אבל הוא דורש ודאות. כל עוד המסרים הכלכליים נשארים עמומים והסביבה הגיאו־פוליטית מתוחה, הבורסה תמשיך לנוע בין ניסיונות התאוששות לבין גלי מימוש.

״עניין מרכזי״