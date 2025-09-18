נחשפו המשקפיים המהפכניים שישנו לך את החיים

Meta Connect 2025: צוקרברג מציג את הדור הבא של המשקפיים החכמים – עם תגי מחיר מפורטים, צמיד שליטה ודרמה על הבמה

במנלו פארק, קליפורניה, הפכה הלילה (בין רביעי לחמישי) במת Meta Connect 2025 לזירת הופעה נוצצת. מארק צוקרברג, בחיוך רחב ובכניסה מתוסרטת היטב, הרכיב את המשקפיים החדשים ונכנס לקול תשואות הקהל. אבל מאחורי השואו, הוצגו מוצרים שיכולים להגדיר מחדש את היחסים שלנו עם מסכים, מידע ורשתות חברתיות — וכולם עם תג מחיר ברור ומסרים ממוקדים.

Meta Ray-Ban Display – 799 דולר, זמינות בסוף ספטמבר

המוצר המרכזי שהוצג היה Meta Ray-Ban Display — המשקפיים החכמים הראשונים עם תצוגה דיגיטלית בעדשה הימנית.

יכולות: הצגת התראות בזמן אמת, שליטה קולית מלאה בעוזר של מטא, צילום ושידור חי לפייסבוק ולאינסטגרם, שליטה במחוות יד ללא מגע.

מחיר: 799 דולר.

השקה: 30 בספטמבר 2025, בשווקים נבחרים בארה”ב ובאירופה.

עיצוב: בשיתוף Ray-Ban, עם דיווחים על הרחבת השותפות עם פראדה.

Oakley Meta Vanguard – 499 דולר, מיועדים לספורטאים

במקביל, הוצגו המשקפיים Oakley Meta Vanguard — מותאמים לאתלטים וחובבי פעילות גופנית.

יכולות: מצלמה מרכזית לתיעוד ושידור, חיבור לאפליקציות כושר פופולריות כמו Garmin ו-Strava, צילום וידאו בזמן אמת של ריצות, רכיבה ואימונים.

מחיר: 499 דולר.

השקה: 21 באוקטובר 2025.

מיצוב: מוצר כושר־לייף־סטייל ייחודי, שמחבר בין עולם הספורט לטכנולוגיה לבישה.

Ray-Ban AI Glasses דור 2 – החל מ-379 דולר

הדור השני של משקפי ה-AI מבית Ray-Ban קיבל חיזוק משמעותי:

שדרוגים טכניים: מצלמות HDR חדשות ברזולוציה של עד 3K, צילום סלואו־מושן, שיפור חיי סוללה דרמטי.

עיצוב: קו עיצובי מגוון ורחב יותר, כדי להפוך את המשקפיים לאביזר אופנתי יומיומי.

מחיר: החל מ־379 דולר לדגמי הבסיס.

השקה: אוקטובר 2025, עם הרחבה הדרגתית לשווקים נוספים.

Neural Wristband – מוצר ניסיוני, מחיר צפוי סביב 199–249 דולר

גולת הכותרת החדשנית: Neural Wristband, צמיד שליטה מבוסס EMG (קריאת אותות חשמליים מהיד).

יכולות: מאפשר לשלוט במשקפיים ובמכשירים אחרים באמצעות מחוות יד בלבד.

מעמד: בשלב ניסוי מתקדם; צפוי להימכר תחילה למפתחים.

מחיר: מטא לא פרסמה תג מחיר רשמי, אך הערכות מדברות על 199–249 דולר בעת ההשקה המסחרית הראשונה.

משמעות: התחלה של עידן שליטה טבעי ללא מסכים ומגע.

הדרמה על הבמה: התקלה של צוקרברג

צוקרברג ניסה להדגים כניסה לשיחת וידאו ישירות מהמשקפיים החדשים — אך השיחה לא התחברה. במקום מבוכה, הוא חייך ואמר: “אני לא יודע מה להגיד לכם… אני ממשיך לפשל עם זה.” הקהל מחא כפיים בהתלהבות, והתקלה הפכה לרגע אנושי שהוסיף אותנטיות למופע.

ההקשר הרחב – מטא מול הענקיות

מול אפל: בעוד Vision Pro של אפל נמכר ב־3,500 דולר, מציגה מטא אלטרנטיבה נגישה בהרבה — בין 379 ל־799 דולר.

מול גוגל ומיקרוסופט: הניסיון של שתיהן במשקפי AR/VR מעולם לא הצליח לפרוץ למיינסטרים; מטא מקווה ששיתוף הפעולה עם Ray-Ban ו-Oakley יעניק יתרון אופנתי.

עבור המשקיעים: סוף־סוף מוצרים קונקרטיים אחרי שנים של דיבורים על מטא־וורס.

השורה התחתונה

Meta Connect 2025 סימן את המעבר של מטא ממילים למוצרים: משקפיים עם תצוגה דיגיטלית ב־799 דולר, דגם ספורטיבי ב־499 דולר, Ray-Ban משודרגים החל מ־379 דולר, וצמיד שליטה ניסיוני סביב 199–249 דולר.

צוקרברג אולי נתקל בתקלה טכנית בשידור חי, אבל המסר עבר ברור: מטא לא רק מדברת על העתיד — היא מנסה להציב אותו על הפנים שלנו, במחירים שמאותתים על כוונה להגיע להמונים.

📌 Inyan Merkazi — הדיווח המקיף ביותר על Meta Connect 2025.