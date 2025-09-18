קרא בעיון לפני שאתה מעדכן את תוכנת ההפעלה של האייפון שלך

החיפזון מהשטן: חכה עם שדרוג האייפון שלך עד שתוכנת iOS 26 תתייצב

סערה עולמית סביב עדכון חדש. אפל שחררה את מערכת ההפעלה iOS 26 בקול תרועה, עם עיצוב נוצץ ושדרוגים מבטיחים. אבל רגע לפני שאתה רץ ללחוץ על “עדכן”, כדאי לדעת: אלפי משתמשים מדווחים על תקלות, סוללות נמסות, מכשירים מתחממים ושורה של באגים שמזכירים לכולנו — החיפזון מהשטן.

מה מביא iOS 26? הבטחות נוצצות

• Liquid Glass – ממשק חדש עם שקיפויות, אפקטי זכוכית ואנימציות חלקות. יפהפה, אבל לא לכולם נוח.

• מסכי נעילה מותאמים אישית – שעונים גדולים או קטנים, ווידג’טים במיקומים חדשים, אפקטי עומק.

• סינון שיחות וספאם – זיהוי טוב יותר של מספרים לא מוכרים, חסימה אוטומטית מתקדמת.

• שדרוגי אפליקציות מובילות – Messages עם רקעים חדשים, Photos עם גלריה משופרת, Siri עם יכולות תרגום חי.

• הבטחות לעתיד – תמיכה מתקדמת ב-AI, פיצ’רים שיגיעו בהדרגה בגרסאות משנה.

החסרונות שצצים מכל עבר

1. ביצועי סוללה – משתמשים בכל העולם מתלוננים: האייפון מחזיק פחות שעות, הסוללה יורדת במהירות חריגה. ב-iPhone 14, 15 ו-16 נרשמו עליות טמפרטורה וחימום יתר.

2. באגים ויזואליים – השקיפויות החדשות אמנם אלגנטיות, אך מקשות על קריאה באור חזק או בצגים ישנים יותר.

3. עומס אחסון – העדכון תופס כמה ג׳יגה בייטים; מי שמחזיק מכשיר כמעט מלא ייאלץ למחוק אפליקציות ותמונות.

4. אי-יציבות זמנית – אפליקציות צד ג׳ קורסות, טעינה איטית, תקלות בתקשורת WiFi ו-Bluetooth.

5. עייפות עיצובית – מי שאוהב פשטות עלול למצוא את עצמו אבוד בתוך אנימציות ושקיפויות מוגזמות.

מי מושפע הכי הרבה?

• iPhone 14 – נתמך במלואו, אך רגיש יותר לצריכת סוללה ולחימום.

• iPhone 15 – סובל מתופעות דומות; בעלי הדגם פרו מדווחים גם על האטות במצלמה לאחר השדרוג.

• iPhone 16 – החומרה חזקה מספיק כדי לשאת את iOS 26, אבל גם כאן נרשמו תלונות על ירידת סוללה חריגה והתחממות.

במילים אחרות: אף אחד מהדגמים לא חסין.

למה לחכות?

• גרסאות תיקון – אפל צפויה לשחרר ב-שבועות הקרובים עדכון משנה (26.0.1 או 26.1) שיטפל בבאגים הכי צורמים.

• הסתגלות מערכתית – לעיתים לוקח ימים עד שהמערכת מתאזנת אחרי התקנה ראשונה (סידור קבצים, אינדוקס, סנכרון iCloud).

• למידה מהראשונים – מי ששדרג כבר מדווח על החסרונות. ההמלצה: תן להם להיות “שפני ניסוי”, ותחכה לגרסה יציבה.

מה בכל זאת אפשר לעשות בינתיים

• לנקות מקום – לוודא שיש כמה ג׳יגה פנויים אם בסוף תבחר לשדרג.

• לגבות נתונים – תמיד, לפני כל עדכון.

• להתעדכן בחוות דעת – לעקוב אחרי הפורומים והדיווחים על באגים ותיקונים.

השורה התחתונה

iOS 26 הוא עדכון מרהיב, אבל רחוק מלהיות מושלם. מי שמחזיק iPhone 14, 15 או 16 לא מפספס שום דבר קריטי אם יחכה עוד קצת. להפך — המתנה קצרה יכולה לחסוך עצבים, סוללה מתה ומכשיר מתחמם.

החיפזון מהשטן. החכמה? להמתין שהמערכת תתייצב – ואז ליהנות באמת מהחידושים.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.