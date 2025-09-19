הקרקס הגדול: ברסה, סיטי וכל השאר

המחזור הראשון של ליגת האלופות סיפק לנו אתמול (חמישי) הצגת כדורגל מרהיבה, מלאה בדרמות, שערים בלתי נשכחים, והצהרות כוח מצד הגדולות של היבשת. אם מישהו חשב שהפורמט החדש יפגע בריגוש – המשחקים אתמול הוכיחו אחרת: הקצב מסחרר, השחקנים חדים והקהל קיבל חגיגה עולמית.

⸻

🇧🇪 ברוז’ – מונאקו 1:4

הבלגים התפוצצו בבית עם הצגה נדירה מול מונאקו האומללה. ברוז’ הוכיחה שוב שהיא לא פראיירית, כשחילצה התקפה התקפית מהשורה הראשונה. ההגנה של מונאקו קרסה פעם אחר פעם, והקהל המקומי חגג כל שנייה. פתיחת עונה חלומית לברוז’.

• מבקיעים: ברוז’: מומבה, ונקאמפ, קרספינו. מונאקו: פומרליו.

• מהלך בולט: בדקה ה-30 ברוז’ פירקה את ההגנה עם מהלך משולש ומסירה חדה שמסתיימת בבעיטה לפינה הרחוקה.

• תגובות: מאמן ברוז’: ״זה מה שקורה כשמאמינים. לא ויתרנו לשנייה״. במונאקו מודים: ״כל טעות נענשה״.

⸻

🇩🇰 קופנהגן – לברקוזן 2:2

משחק סוער ומרתק, שקול לכל אורכו. לברקוזן, אחת הקבוצות המסקרנות של העונה, התקשתה לפרוץ את החומה הדנית. קופנהגן הוכיחה שעם קהל ביתי רועש ונחישות, אפשר לעצור כל יריבה. תוצאה הוגנת, אבל שתי הקבוצות יצאו עם טעם חמוץ-מתוק.

• מבקיעים: קופנהגן: לב בסמו, קירל סאוגורד. לברקוזן: פטריק ששוונשטיג, אמין זחורי.

• מהלך בולט: בדקה ה-70 לברקוזן נראתה בדרך לניצחון, אבל קרן מושלמת של קופנהגן החזירה את המשחק לשוויון דרמטי.

• תגובות: קפטן קופנהגן: ״הקהל הרים אותנו, פשוט לא הפסקנו להאמין״. מאמן לברקוזן: ״יכולת לסגור מזמן, אבל שילמנו מחיר״.

⸻

🇩🇪 פרנקפורט – גלאטסראיי 1:5

איינטרכט פרנקפורט נראתה כמו סופת הוריקן. חמש פעמים הכדור ננעץ ברשת של הטורקים ההמומים. גלאטסראיי, עם סגל נוצץ אך מבולבל, לא הצליחה להחזיק מעמד מול הלחץ הגרמני. הצהרת כוונות רועמת מצד פרנקפורט – היא כאן כדי להישאר.

• מבקיעים: פרנקפורט: קינטו, טוריי, קובו, אנדרזון, קאלאדס. גלאטסראיי: מואקבה.

• מהלך בולט: צמד שערים בתוך דקה אחת גמרו את המשחק במחצית השנייה. פרנקפורט עשתה מה שרצתה.

• תגובות: מאמן פרנקפורט: ״התחלה מושלמת, אבל זו רק יריית הפתיחה״. שחקן גלאטסראיי: ״נכנסנו בהלם מוחלט״.

⸻

🏴 מנצ’סטר סיטי – נאפולי 0:2

אלופת אירופה פתחה את המסע החדש עם ניצחון סולידי אך מרשים. נאפולי אמנם לחצה, אך פערי האיכות ניכרו לאורך כל הדרך. סיטי, גם בלי להיות בשיאה, שידרה עליונות כמעט מוחלטת. עוד ערב שבו פפ גווארדיולה הראה לעולם: המכונה הכחולה לא נחלשת.

• מבקיעים: סיטי: דה בריינה, גביעי.

• מהלך בולט: התקפה מסודרת מהאגף הסתיימה במסירה חדה ושער שני שחתם את הניצחון.

• תגובות: פפ: ״שלוש נקודות זה מה שחשוב. זה רק יילך וישתפר״. שחקן נאפולי: ״ניסינו, אבל האיכות שלהם הכריעה״.

⸻

🏴 ניוקאסל – ברצלונה 2:1

קרב אדיר באווירה מחשמלת. ניוקאסל לחמה כמו אריה, אך ברצלונה עם ניסיון, קור רוח וניצוץ התקפי השיגה את הניצחון. האנגלים יכולים להיות גאים, אך בארסה סימנה – היא באה לחזור לצמרת של אירופה.

• מבקיעים: ניוקאסל: אליקס מרסיאל. ברצלונה: פדרי, לה ליגה.

• מהלך בולט: בדקה ה-80 מהלך מתוזמן מצד ימין הסתיים בשער הניצחון של בארסה.

• תגובות: מאמן ניוקאסל: ״נתנו את כל מה שיש, אבל הניסיון שלהם הכריע״. שחקן ברצלונה: ״זה ניצחון אופי״.

⸻

🇵🇹 ספורטינג ליסבון – קייראט אלמטי 1:4

אין סיפור סינדרלה כאן. הפורטוגלים מחצו את הקזחים בלי רחמים, והבהירו מי הפייבוריטית. הקהל בליסבון נהנה מערב של כדורגל התקפי אלגנטי. ספורטינג משדרת ביטחון של קבוצה שיודעת שיש לה מה למכור גם בהמשך.

• מבקיעים: ספורטינג: ורילו, גומוש, סבריטו, טרין. קייראט: קראבוב.

• מהלך בולט: קרן מדויקת של ספורטינג הובילה לנגיחה אדירה לשער השני. משם הכול היה קליל.

• תגובות: מאמן ספורטינג: ״בדיוק כך רצינו להתחיל״. שחקן קייראט: ״פערי רמות עצומים, אבל נלמד מזה״.

⸻

סיכום המחזור הראשון כולו

המחזור הראשון של ליגת האלופות שרטט מפה ברורה:

• הגדולות (סיטי, ברצלונה, פרנקפורט) פתחו חזק עם ניצחונות מרשימים.

• המפתיעות (ברוז’, קופנהגן) הראו שהן לא מתכוונות להוות תפאורה בלבד.

• המאוכזבות (מונאקו, גלאטסראיי, נאפולי, קייראט) יצטרכו להתאושש במהרה אם הן רוצות להמשיך לרוץ קדימה.

הקהל קיבל כבר במחזור הפתיחה את כל מה שהוא חולם עליו: גולים, דרמות, שחקנים שנותנים את הלב – והתגובות מוכיחות שהציפיות לא רק גבוהות, הן אמיתיות.

״עניין מרכזי״